Ведущая-наследница многомиллиардной империи появилась в "голом" платье на сцене Евровидения 2026 (фото)

Австрийская поп-певица, телеведущая и наследница многомиллиардной империи Swarovski Виктория Сваровски ошеломила зрителей появлением на сцене гранд-финала Евровидения 2026 в эффектном "голом" платье. Ее полупрозрачный наряд, полностью задекорированный сотнями кристаллов, роскошно переливался в свете прожекторов во время открытия грандиозного шоу.

Эффектный образ звезды стал известен миллионам еврофанов во время прямого эфира на официальном YouTube-канале песенного конкурса, передает Фокус.

Образ Виктории Сваровски на Евровидении

Узкое мерцающее платье цвета морской волны настолько плотно обжало фигуру 32-летней знаменитости, что создавало впечатляющий эффект "второй кожи". Смелый аутфит не выглядел вульгарно, однако полупрозрачная подкладка под блестящими украшениями почти не оставляла пространства для фантазии, позволяя публике оценить безупречные и подтянутые формы Виктории.

Ведущие Евровидения Виктория Сваровски и Михаэль Островски Фото: YouTube

Особое внимание зрителей привлекли очень глубокое декольте и изящный полупрозрачный лиф. Подобные наряды обычно шьют из тонкой сетки или специальных тканей с телесным эффектом, которые выгодно подчеркивают контуры тела и создают впечатление почти полного отсутствия одежды. В случае австрийской наследницы этот эффект удалось усилить благодаря блестящей текстуре, максимальному прилеганию к силуэту и грамотным акцентам на зоне бюста и талии.

