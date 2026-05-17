Ведуча-спадкоємиця багатомільярдної імперії зʼявилась у "голій" сукні на сцені Євробачення 2026 (фото)

Австрійська поп-співачка, телеведуча та спадкоємиця багатомільярдної імперії Swarovski Вікторія Сваровскі приголомшила глядачів появою на сцені гранд-фіналу Євробачення 2026 в ефектній "голій" сукні. Її напівпрозоре вбрання, повністю задекороване сотнями кристалів, розкішно переливалося у світлі прожекторів під час відкриття грандіозного шоу.

Ефектний образ зірки став відомий мільйонам єврофанів під час прямого ефіру на офіційному YouTube-каналі пісенного конкурсу, передає Фокус.

Образ Вікторії Сваровскі на Євробаченні

Вузька мерехтлива сукня кольору морської хвилі настільки щільно обтисла фігуру 32-річної знаменитості, що створювала вражаючий ефект "другої шкіри". Сміливий аутфіт не виглядав вульгарно, проте напівпрозора підкладка під блискучими прикрасами майже не залишала простору для фантазії, дозволяючи публіці оцінити бездоганні та підтягнуті форми Вікторії.

Ведучі Євробаченні Вікторія Сваровскі і Міхаель Островскі Фото: YouTube

Особливу увагу глядачів привернули дуже глибоке декольте та витончений напівпрозорий ліф. Подібні вбрання зазвичай шиють із тонкої сітки або спеціальних тканин із тілесним ефектом, які вигідно підкреслюють контури тіла та створюють враження майже повної відсутності одягу. У випадку австрійської спадкоємиці цей ефект вдалося посилити завдяки блискучій текстурі, максимальному приляганню до силуету та грамотним акцентам на зоні бюста й талії.

