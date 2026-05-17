Представительница Швеции показала неприличную позу в прямом эфире Евровидения (фото)

Певица Фелиция, которая в этом году представляет Швецию на песенном конкурсе Евровидение, попала в громкий скандал из-за своего вызывающего поведения во время прямой трансляции.

Камеры зафиксировали момент, когда артистка в окружении своей делегации продемонстрировала на всю Европу откровенный и непристойный жест, что мгновенно вызвало волну возмущения среди еврофанов в социальных сетях, передает Фокус.

Скандальный эпизод произошел во время призыва к голосованию в грин-руме, когда исполнительница наклонилась перед камерой в провокационной позе.

Швеция показала провокационную позу в прямом эфире Фото: YouTube

Фелиция потеряла сознание

Шведская певица потеряла сознание за кулисами сразу после своего выступления на шоу-журе финала Евровидения-2026. Несмотря на инцидент, артистка вышла на сцену в гранд-финале, поскольку медикам уже удалось стабилизировать ее состояние.

Глава шведской делегации Лотта Фуребек (Lotta Furebäck) сообщила, что причиной внезапного ухудшения самочувствия стало совпадение нескольких факторов: сильная жара, обезвоживание организма и слишком тесный сценический костюм, который мешал нормальному дыханию.

