Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ:

Стиль життя Євробачення 2026

Представниця Швеції показала непристойну позу в прямому ефірі Євробачення (фото)

фінал євробачення 2026
Співачка Феліція показала непристойну позу | Фото: YouTube

Співачка Феліція, яка цьогоріч представляє Швецію на пісенному конкурсі Євробачення, потрапила у гучний скандал через свою зухвалу поведінку під час прямої трансляції.

Камери зафіксували момент, коли артистка в оточенні своєї делегації продемонструвала на всю Європу відвертий та непристойний жест, що миттєво викликало хвилю обурення серед єврофанів у соціальних мережах, передає Фокус.

Скандальний епізод стався під час заклику до голосування у грін-румі, коли виконавиця нахилилася перед камерою у провокаційній позі.

скандал на євробаченні з Швецією
Швеція показала провокативну позу в прямому ефірі
Фото: YouTube

Феліція знепритомніла

Шведська співачка знепритомніла за лаштунками одразу після свого виступу на шоу-журі фіналу Євробачення-2026. Попри інцидент, артистка вийшла на сцену у гранд-фіналі, оскільки медикам уже вдалося стабілізувати її стан.

Голова шведської делегації Лотта Фуребек (Lotta Furebäck) повідомила, що причиною раптового погіршення самопочуття став збіг кількох факторів: сильна спека, зневоднення організму та занадто тісний сценічний костюм, який заважав нормальному диханню. 

Відео дня

Нагадаємо, раніше Фокус писав:

Крім того, Leléka звернулась до українців по всьому світу із закликом.