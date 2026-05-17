Представниця Швеції показала непристойну позу в прямому ефірі Євробачення (фото)

Співачка Феліція, яка цьогоріч представляє Швецію на пісенному конкурсі Євробачення, потрапила у гучний скандал через свою зухвалу поведінку під час прямої трансляції.

Камери зафіксували момент, коли артистка в оточенні своєї делегації продемонструвала на всю Європу відвертий та непристойний жест, що миттєво викликало хвилю обурення серед єврофанів у соціальних мережах, передає Фокус.

Скандальний епізод стався під час заклику до голосування у грін-румі, коли виконавиця нахилилася перед камерою у провокаційній позі.

Швеція показала провокативну позу в прямому ефірі Фото: YouTube

Феліція знепритомніла

Шведська співачка знепритомніла за лаштунками одразу після свого виступу на шоу-журі фіналу Євробачення-2026. Попри інцидент, артистка вийшла на сцену у гранд-фіналі, оскільки медикам уже вдалося стабілізувати її стан.

Голова шведської делегації Лотта Фуребек (Lotta Furebäck) повідомила, що причиною раптового погіршення самопочуття став збіг кількох факторів: сильна спека, зневоднення організму та занадто тісний сценічний костюм, який заважав нормальному диханню.

