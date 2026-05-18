Разведенная Вера Брежнева появилась в Каннах с обручальным кольцом: кто жених (фото, видео)

Певица приехала на Каннский кинофестиваль и сразу привлекла внимание не только элегантным образом, но и кольцом на безымянном пальце, которое мгновенно подпитало слухи о возможной помолвке.

На красной дорожке 79-го Каннского кинофестиваля Вера Брежнева появилась в платье цвета слоновой кости в греческом стиле с открытыми плечами. Но больше наряда гостей заинтересовало украшение на ее руке — кольцо на безымянном пальце.

Кольцо на пальце Веры Брежневой Фото: Instagram

Это сразу подхватили те, кто давно следит за личной жизнью 44-летней певицы. В прошлом году в сети уже обсуждали ее возможный роман с манекенщиком Иваном Козаком, младше ее на 15 лет.

Сама Брежнева ранее подтверждала, что состоит в отношениях, и даже публиковала совместные фото с незнакомцем, но имя своего избранника так и не назвала.

Вера Брежнева на красной дорожке Каннского кинофестиваля Фото: Instagram

Три года назад артистка официально развелась с композитором Константином Меладзе после восьми лет брака.

