Розлучена Віра Брежнєва з'явилася у Каннах з обручкою: хто наречений (фото, відео)

Співачка приїхала на Каннський кінофестиваль й одразу привернула увагу не лише елегантним образом, а й каблучкою на безіменному пальці, яка миттєво підживила чутки про можливі заручини.

На червоній доріжці 79-го Каннського кінофестивалю Віра Брежнєва з'явилась у сукні кольору слонової кістки в грецькому стилі з відкритими плечима. Але більше за вбрання гостей зацікавила прикраса на її руці — каблучка на безіменному пальці.

Каблучка на пальці Віри Брежнєвої Фото: Instagram

Це одразу підхопили ті, хто давно стежить за особистим життям 44-річної співачки. Торік в мережі вже обговорювали її можливий роман з манекенником Іваном Козаком, молодшим за неї на 15 років.

Сама Брежнєва раніше підтверджувала, що перебуває у стосунках, і навіть публікувала спільні фото з незнайомцем, але ім'я свого обранця так і не назвала.

Віра Брежнєва на червоному хіднику Каннського кінофестивалю 2026 Фото: Instagram

Три роки тому артистка офіційно розлучилася з композитором Костянтином Меладзе після восьми років шлюбу.

Відео дня

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Співачка показала рідкісні кадри вже дорослої доньки Сари. Дівчата активно провели час у столиці Франції.

Віра Брежнєва потрапила в конфуз під час свого концерту в Кишиневі. Виконуючи російськомовний трек "Близкие люди" у столиці Молдови, артистка втратила рівновагу та ледь не впала зі сцени. Ба більше, у цей момент слухачі зрозуміли, що та співає під фонограму.

Крім того, співачка приїхала з-за кордону у Київ та "засвітилась" у компанії загадкового супутника.