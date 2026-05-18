Розлучена Віра Брежнєва з'явилася у Каннах з обручкою: хто наречений (фото, відео)
Співачка приїхала на Каннський кінофестиваль й одразу привернула увагу не лише елегантним образом, а й каблучкою на безіменному пальці, яка миттєво підживила чутки про можливі заручини.
На червоній доріжці 79-го Каннського кінофестивалю Віра Брежнєва з'явилась у сукні кольору слонової кістки в грецькому стилі з відкритими плечима. Але більше за вбрання гостей зацікавила прикраса на її руці — каблучка на безіменному пальці.
Це одразу підхопили ті, хто давно стежить за особистим життям 44-річної співачки. Торік в мережі вже обговорювали її можливий роман з манекенником Іваном Козаком, молодшим за неї на 15 років.
Сама Брежнєва раніше підтверджувала, що перебуває у стосунках, і навіть публікувала спільні фото з незнайомцем, але ім'я свого обранця так і не назвала.
Три роки тому артистка офіційно розлучилася з композитором Костянтином Меладзе після восьми років шлюбу.
