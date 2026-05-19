"Прекращаю делать музыку": Полякова заявила, что ставит на паузу карьеру в Украине (видео)

Украинская певица Оля Полякова заявила, что ставит на паузу карьеру в украинском шоу-бизнесе и попробует свои силы на сцене Великобритании.

С одной из британских команд Полякова уже имеет подписанный контракт, заявила певица в интервью "Люкс-ФМ".

"Я решила сделать паузу", — сказала Полякова.

Она уточнила, что вскоре выпускает новый альбом под названием "Женщина с интересным будущим", который станет последним музыкальным альбомом на украинскую публику перед паузой.

"Туда войдут песни, к которым мои зрители, возможно, не привыкли, но я себя так чувствую. свободной, сексуальной, не кричащей. Я выпускаю этот альбом и прекращаю в украинском шоу-бизнесе делать музыку. И иду в другой шоу-бизнес делать музыку — английский", — пояснила Полякова.

По ее словам, она уже год работает над новым альбомом в Великобритании

"Если хочешь что-то делать качественно, надо уделять этому много времени. Я не могу разорваться. Я, конечно, и умная, и красивая, но нужно выбрать: или умная, или красивая", — подчеркнула Полякова.

Интервью Оли Поляковой

Кроме того, певица пошутила, что после интервью ее муж "из дома больше не выйдет".