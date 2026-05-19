"Припиняю робити музику": Полякова заявила, що ставить на паузу кар'єру в Україні (відео)

Українська співачка Оля Полякова заявила, що ставить на паузу кар'єру в українському шоу-бізнесі та спробує свої сили на сцені Великої Британії.

З однією з британських команд Полякова вже має підписаний контракт, заявила співачка в інтерв'ю "Люкс-ФМ".

"Я вирішила зробити паузу", — сказала Полякова.

Вона уточнила, що незабаром випускає новий альбом під назвою "Жінка з цікавим майбутнім", який стане останнім музичним альбомом на українську публіку перед паузою.

"Туди увійдуть пісні, до яких мої глядачі, можливо, не звикли, але я себе так відчуваю.Вільною, сексуальною, не кричучою. Я випускаю цей альбом і припиняю в українському шоу-бізнесі робити музику. І йду в інший шоу-бізнес робити музику — англійський", — пояснила Полякова.

За її словами, вона вже рік працює над новим альбомом у Великій Британії

"Якщо хочеш щось робити якісно, треба приділяти цьому багато часу. Я не можу розірватись. Я, звісно, і розмуна, і гарна, але потрібно обрати: чи розумна, чи гарна", — наголосила Полякова.

Крім того, співачка пожартувала, що після інтервʼю її чоловік "з хати більше не вийде".