Кеннеди изменял ей со звездами Голливуда, а она молчала: трагедия жены экс-президента США (фото)

19 мая 1994 года ушла из жизни Жаклин Кеннеди-Онассис, которая стала одной из самых влиятельных и одновременно самых трагических фигур в новейшей американской истории. Ее жизнь, которая со стороны казалась воплощением американской мечты, на самом деле была полна глубоких личных драм, публичного давления и затяжных испытаний на прочность.

Когда Джон Ф. Кеннеди занял пост президента США в 1961 году, его молодая жена Жаклин привнесла в Белый дом невиданную доселе элегантность, утонченный вкус и интеллектуальный шарм. Прессу и общество захватил феномен "Камелота" — эпохи романтизированного, прогрессивного и безупречного лидерства. Жаклин стала живой иконой, чьи платья копировали миллионы женщин по всему миру. Фокус рассказывает о жизни Жаклин Кеннеди-Онассис.

Икона стиля в золотой клетке Камелота

За закрытыми дверями Белого дома скрывалась совсем другая реальность. Брак Кеннеди не был идиллическим. Жаклин приходилось мириться с постоянными и многочисленными изменами мужа, о которых знало ближайшее окружение, а иногда и пресса. Джон Кеннеди имел репутацию ярого ловеласа, и среди его вероятных и подтвержденных пассий были как известные голливудские звезды, включая Мэрилин Монро, так и стажерки Белого дома или представительницы немецкой аристократии.

Жаклин, воспитанная в строгих традициях высшего света, где не принято было выносить сор из избы, держалась с исключительным достоинством. Она сознательно выбирала роль идеальной первой леди и матери, закрывая глаза на похождения мужа ради сохранения его политической карьеры и будущего их детей. Этот внутренний компромисс требовал от нее колоссальных усилий и железного самоконтроля.

Жаклин Кеннеди Фото: Vogue

Трагедия в Далласе и мифы о "бегстве"

22 ноября 1963 года во время предвыборной поездки в Даллас (штат Техас) Джон Кеннеди был смертельно ранен, когда ехал в открытом лимузине рядом с женой. Кадры того дня навсегда запечатлелись в памяти человечества, но они же и породили волну неоднозначной критики в адрес первой леди.

На пленке Запрудера — случайном любительском видео, зафиксировавшем момент убийства, — видно, как после выстрелов Жаклин Кеннеди внезапно вылезает на багажник движущегося автомобиля. В тот момент и позже некоторые критики и обыватели обвинили ее в малодушии и панике, интерпретируя это движение как попытку позорного побега с места происшествия с целью спасения собственной жизни.

Убийство Джона Кеннеди Фото: из открытых источников

Однако расследование и свидетельства очевидцев, в том числе агента Секретной службы Клинта Хилла, полностью опровергли эту теорию. Хилл, который на ходу запрыгнул на автомобиль, вспоминал, что Жаклин находилась в состоянии глубокого шока и на самом деле не пыталась убежать. Она ползла по багажнику, чтобы схватить оторванную пулей часть черепа своего мужа, которая отлетела назад. Когда агент помог ей вернуться на сиденье, она прижала смертельно раненого Джона к себе и повторяла: "Они убили моего мужа. У меня на руках его мозги".

Стальная леди в окровавленном розовом костюме

Дальнейшая реакция Жаклин на трагедию доказала, что обвинения в слабости были абсолютно беспочвенными. Напротив, ее поведение после убийства стало примером невероятной психологической устойчивости.

Когда самолет "Air Force One" готовился к вылету обратно в Вашингтон, на его борту вице-президент Линдон Джонсон должен был принять присягу как новый глава государства. Жаклин настойчиво пригласили присутствовать во время этой процедуры для демонстрации единства и стабильности страны.

Ей предлагали переодеться, ведь ее знаменитый розовый костюм в стиле Chanel и ноги были полностью забрызганы кровью мужа. Жаклин категорически отказалась, произнеся историческую фразу: "Нет, я хочу, чтобы они видели, что они сделали с Джоном".

В этой грязной, окровавленной одежде она стояла рядом с Джонсоном во время присяги, а затем сопровождала гроб с телом мужа. Именно Жаклин впоследствии взяла на себя организацию похорон, ориентируясь на церемонию прощания с Авраамом Линкольном, чем обеспечила Джону Кеннеди статус национального мученика и легенды.

Кинематографическое переосмысление: фильм "Джеки"

Сложное психологическое состояние Жаклин Кеннеди в первые дни после убийства мужа стало основой для биографического драматического фильма "Джеки" (Jackie), режиссером которого выступил Пабло Ларраин. Лента, вышедшая на экраны в конце 2016 года, снятая сравнительно недавно по меркам киноистории, предложила зрителям заглянуть за кулисы официальной хроники.

Главную роль блестяще исполнила Натали Портман, которая за эту работу получила номинацию на премию "Оскар". Фильм детально фокусируется на нескольких днях после теракта в Далласе. Авторы ленты не пытались идеализировать первую леди, а показали ее живым человеком: измученным горем, дезориентированной, но в то же время прагматичной женщиной, которая понимает, что именно сейчас она обязана собственноручно выковать миф о своем муже для учебников истории.

Фильм "Джеки" в очередной раз напомнил миру, какую высокую цену Жаклин заплатила за свой статус. Она умерла от рака (неходжкинской лимфомы) 19 мая 1994 года в возрасте 64 лет, оставшись в исторической памяти не просто женой президента, а женщиной, которая смогла сохранить достоинство и выстоять под ударами судьбы, которые сломали бы любого другого.

