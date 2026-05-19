Кеннеді зраджував їй із зірками Голлівуду, а вона мовчала: трагедія дружини експрезидента США (фото)

19 травня 1994 року пішла з життя Жаклін Кеннеді-Онассіс, яка стала однією з найвпливовіших та водночас найтрагічніших постатей у новітній американській історії. Її життя, що збоку здавалося втіленням американської мрії, насправді було сповнене глибоких особистих драм, публічного тиску та затяжних випробувань на міцність.

Коли Джон Ф. Кеннеді обійняв посаду президента США у 1961 році, його молода дружина Жаклін привнесла в Білий дім небачену досі елегантність, витончений смак та інтелектуальний шарм. Пресу та суспільство захопив феномен "Камелоту" — епохи романтизованого, прогресивного та бездоганного лідерства. Жаклін стала живою іконою, чиї сукні копіювали мільйони жінок по всьому світу. Фокус розповідає про життя Жаклін Кеннеді-Онассіс.

Ікона стилю у золотій клітці Камелоту

За зачиненими дверима Білого дому ховалася зовсім інша реальність. Шлюб Кеннеді не був ідилічним. Жаклін доводилося миритися з постійними й численними зрадами чоловіка, про які знало найближче оточення, а подекуди й преса. Джон Кеннеді мав репутацію затятого ловеласа, і серед його ймовірних та підтверджених пасій були як відомі голлівудські зірки, включно з Мерілін Монро, так і стажерки Білого дому чи представниці німецької аристократії.

Жаклін, вихована у суворих традиціях вищого світу, де не прийнято було виносити сміття з хати, трималася з винятковою гідністю. Вона свідомо обирала роль ідеальної першої леді та матері, закриваючи очі на походеньки чоловіка заради збереження його політичної кар’єри та майбутнього їхніх дітей. Цей внутрішній компроміс вимагав від неї колосальних зусиль та залізного самоконтролю.

Жаклін Кеннеді Фото: Vogue

Трагедія в Далласі та міфи про "втечу"

22 листопада 1963 року під час передвиборчої поїздки в Даллас (штат Техас) Джона Кеннеді було смертельно поранено, коли він їхав у відкритому лімузині поруч із дружиною. Кадри того дня назавжди закарбувалися в пам'яті людства, але вони ж і породили хвилю неоднозначної критики на адресу першої леді.

На плівці Запрудера — випадковому аматорському відео, що зафіксувало момент убивства, — видно, як після пострілів Жаклін Кеннеді раптово вилазить на багажник автомобіля, що рухається. У той момент і пізніше деякі критики та обивателі звинуватили її у легкодухості та паніці, інтерпретуючи цей рух як спробу ганебної втечі з місця події з метою порятунку власного життя.

Вбивство Джона Кеннеді Фото: з відкритих джерел

Проте розслідування та свідчення очевидців, зокрема агента Секретної служби Клінта Гілла, повністю спростували цю теорію. Гілл, який на ходу застрибнув на автомобіль, згадував, що Жаклін перебувала в стані глибокого шоку й насправді не намагалася втекти. Вона повзла по багажнику, щоб схопити відірвану кулею частину черепа свого чоловіка, яка відлетіла назад. Коли агент допоміг їй повернутися на сидіння, вона притиснула смертельно пораненого Джона до себе і повторювала: "Вони вбили мого чоловіка. У мене на руках його мізки".

Сталева леді в закривавленому рожевому костюмі

Подальша реакція Жаклін на трагедію довела, що звинувачення у слабкості були абсолютно безпідставними. Навпаки, її поведінка після вбивства стала прикладом неймовірної психологічної стійкості.

Коли літак "Air Force One" готувався до вильоту назад у Вашингтон, на його борту віцепрезидент Ліндон Джонсон мав скласти присягу як новий голова держави. Жаклін наполегливо запросили бути присутньою під час цієї процедури для демонстрації єдності та стабільності країни.

Їй пропонували перевдягнутися, адже її знаменитий рожевий костюм у стилі Chanel та ноги були повністю забризкані кров’ю чоловіка. Жаклін категорично відмовилася, вимовивши історичну фразу: "Ні, я хочу, щоб вони бачили, що вони зробили з Джоном".

У цьому брудному, закривавленому одязі вона стояла поруч із Джонсоном під час присяги, а потім супроводжувала труну з тілом чоловіка. Саме Жаклін згодом взяла на себе організацію похорону, орієнтуючись на церемонію прощання з Авраамом Лінкольном, чим забезпечила Джону Кеннеді статус національного мученика та легенди.

Кінематографічне переосмислення: фільм "Джекі"

Складний психологічний стан Жаклін Кеннеді у перші дні після вбивства чоловіка став основою для біографічного драматичного фільму "Джекі" (Jackie), режисером якого виступив Пабло Ларраін. Стрічка, що вийшла на екрани наприкінці 2016 року, знята порівняно нещодавно за мірками кіноісторії, запропонувала глядачам зазирнути за лаштунки офіційної хроніки.

Головну роль блискуче виконала Наталі Портман, яка за цю роботу отримала номінацію на премію "Оскар". Фільм детально фокусується на декількох днях після теракту в Далласі. Автори стрічки не намагалися ідеалізувати першу леді, а показали її живою людиною: змученою горем, дезорієнтованою, але водночас прагматичною жінкою, яка розуміє, що саме зараз вона зобов’язана власноруч викувати міф про свого чоловіка для підручників історії.

Фільм "Джекі" вкотре нагадав світові, яку високу ціну Жаклін заплатила за свій статус. Вона померла від раку (неходжкінської лімфоми) 19 травня 1994 року у віці 64 років, залишившись в історичній пам’яті не просто дружиною президента, а жінкою, яка змогла зберегти гідність і вистояти під ударами долі, що зламали б будь-кого іншого.

