Муж Поляковой рассказал интересную деталь о зяте-американце: "Я даже не думал" (фото)
Муж украинской певицы Оли Поляковой, бизнесмен Вадим Буряковский, который в последнее время все активнее появляется в медийном пространстве, рассказал о муже дочери Маши из США.
Предприниматель в интервью для канала "Менора" поделился подробностями знакомства с Эденом Пассарелли. По словам избранника артистки, для него стало сюрпризом, что зять вырос в религиозной еврейской семье.
Муж Оли Поляковой о зяте
"Оказывается, он еврей, у него мама израильтянка, и она из семьи ребе. И Маша, когда туда впервые попала, она даже боялась взять не тот нож и порезать им что-то другое, а не то, для чего он предназначен", — говорит Буряковский.
Эден очень серьезно относится к вере: даже во время поездок юноша придерживается религиозных обычаев.
Более того, муж Оли Поляковой прокомментировал и тему возможного перехода Маши в иудаизм.
"Если жизнь сложится так, что он решит принять гиюр, — это значит, что его решение должно быть. Человек должен сам для себя принять решение", — уверен Вадим.
К тому же, бизнесмен был приятно удивлен отношением зятя к его дочери.
"Очень хороший, я даже не думал, что в Америке такие хорошие еврейские парни. Он сам очень симпатичный, с Маши пылинки сдувает, мне это очень приятно. Видно, что он любит", — говорит муж певицы.
Дочь Оли Поляковой вышла замуж
Мария летом 2025 года вышла замуж за американца Эдена Пассарелли. Мария получает музыкальное образование в престижном колледже в Штатах, где учится также ее избранник. Церемония бракосочетания также состоялась в США.
Американец уже даже посетил Украину. Он приезжал на родину жены зимой — побывал в Буковеле, попробовал украинский борщ, познакомился с родными жены-украинки.
