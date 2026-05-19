Чоловік Полякової розповів цікаву деталь про зятя-американця: "Я навіть не думав" (фото)

Чоловік української співачки Олі Полякової, бізнесмен Вадим Буряковський, який останнім часом усе активніше зʼявляється в медійному просторі, розповів про чоловіка доньки Маші із США.

Підприємець в інтерв’ю для каналу "Менора" поділився подробицями знайомства з Еденом Пассареллі. За словами обранця артистки, для нього стало сюрпризом, що зять виріс у релігійній єврейській родині.

Чоловік Олі Полякової про зятя

"Виявляється, він єврей, у нього мама ізраїльтянка, і вона з родини ребе. І Маша, коли туди вперше потрапила, вона навіть боялася взяти не той ніж і порізати ним щось інше, а не те, для чого він призначений", — каже Буряковський.

Еден дуже серйозно ставиться до віри: навіть під час поїздок юнак дотримується релігійних звичаїв.

Ба більше, чоловік Олі Полякової прокоментував і тему можливого переходу Маші в юдаїзм.

Маша Полякова з чоловіком-американцем Фото: Instagram

"Якщо життя складеться так, що вона вирішить прийняти ґіюр, — це означає, що її рішення має бути. Людина повинна сама для себе ухвалити рішення", — впевнений Вадим.

До того ж, бізнесмен був приємно здивований ставленням зятя до його доньки.

"Дуже хороший, я навіть не думав, що в Америці такі хороші єврейські хлопці. Він сам дуже симпатичний, з Маші пилинки здуває, мені це дуже приємно. Видно, що він кохає", — каже чоловік співачки.

Донька Олі Полякової вийшла заміж

Марія влітку 2025 року одружилася з американцем Еденом Пассареллі. Марія здобуває музичну освіту в престижному коледжі у Штатах, де навчається також її обранець. Церемонія одруження також відбулася в США.

Американець уже навіть відвідав Україну. Він приїздив на батьківщину дружини взимку — побував у Буковелі, спробував український борщ, познайомився з рідними дружини-українки.

