Сериал "Рик и Морти" станет полнометражным фильмом: кто возмется за экранизацию

Популярный американский научно-фантастический анимационный сериал для взрослых "Рик и Морти" станет полнометражной картиной.

Джейкоб Хэйр, который с 2019 года режиссирует эпизоды долгоиграющего сериала Adult Swim, ведет переговоры о создании полнометражного анимационного фильма для Warner Bros, сообщает The Hollywood Reporter.

Дэн Хармон, один из создателей культового мультсериала, подтвердил, что команда фильма была рада найти режиссера из числа сотрудников сериала, ведь Хэйр работал на "Риком и Морти", начиная с четвертого сезона.

В 2023 году Хармон рассказал THR, что участвовал в переговорах с руководителями Warner Bros. о фильме по мотивам "Рика и Морти", и вспомнил, что испытывал оптимизм:

"Моя философия заключалась бы в том, чтобы просто взять приключение Рика и Морти, потратить на него кучу дополнительных денег и сделать его 90-минутным. Не для того, чтобы заслужить статус полнометражного фильма за счет канонических драматических изменений тона или чего-то подобного, а просто чтобы сделать из него суперкрутой эпизод "Рика и Морти"".

По его словам, режиссер Зак Снайдер предложил свою помощь в создании полнометражной версии "Рика и Морти":

"Он был настоящим фанатом и просто спросил: "Могу ли я как-нибудь помочь начать этот фильм, используя свои навыки Снайдера?"

Позже Снайдер сыграл самого себя в эпизодической роли в восьмом сезоне "Рика и Морти".

Мультсериал "Рик и Морти" дебютировал в 2013 году на канале Adult Swim. Созданный Дэном Хармоном ("Сообщество") и Джастином Ройландом, сериал рассказывает о невероятных приключениях сумасшедшего супергения Рика Санчеса и его застенчивого внука Морти Смита, которых озвучивал Ройланд.

24 мая стартует 9-й сезон мультсериала "Рик и Морти"

Успех первого сезона удивил всех, поэтому, когда пришло время для новых эпизодов, давление было огромным. Премьера второго сезона состоялась с экспериментальным эпизодом, который стал прямым продолжением финала первого сезона.

Сериал быстро завоевал огромную армию поклонников, увлеченных мрачным юмором и научно-фантастическими сюжетами. Удостоенный премии "Эмми", он на протяжении нескольких последних сезонов занимал первое место среди самых популярных комедий на кабельном телевидении.

В начале 2023 года Adult Swim разорвал отношения с Ройландом после предъявления ему обвинений в домашнем насилии, которые впоследствии были сняты. До этого момента Ройланд, как уже говорилось, озвучивал обоих главных героев, но впоследствии роли были перераспределены.

Вскоре на Adult Swim состоится премьера спин-офф сериала "Президент Кертис", в котором главную роль озвучивает актер Кит Дэвид.

Девятый сезон "Рика и Морти" стартует в 24 мая. Сериал продлен до 12-го сезона, и сейчас главным режиссером шоу является Джейкоб Хэйр.

