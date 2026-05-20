Серіал "Рік і Морті" стане повнометражним фільмом: хто візьметься за екранізацію

Популярний американський науково-фантастичний анімаційний серіал для дорослих "Рік і Морті" стане повнометражною картиною.

Джейкоб Гейр, який з 2019 року режисирує епізоди довготривалого серіалу Adult Swim, веде переговори про створення повнометражного анімаційного фільму для Warner Bros, повідомляє The Hollywood Reporter.

Ден Гармон, один із творців культового мультсеріалу, підтвердив, що команда фільму була рада знайти режисера з-поміж співробітників серіалу, адже Гейр працював над "Ріком і Морті", починаючи з четвертого сезону.

У 2023 році Гармон розповів THR, що брав участь у переговорах із керівниками Warner Bros. про фільм за мотивами "Ріка і Морті", і згадав, що відчував оптимізм:

"Моя філософія полягала б у тому, щоб просто взяти пригоду Ріка і Морті, витратити на неї купу додаткових грошей і зробити її 90-хвилинною. Не для того, щоб заслужити статус повнометражного фільму завдяки канонічним драматичним змінам тону або чогось подібного, а просто щоб зробити з нього суперкрутий епізод "Ріка і Морті"".

За його словами, режисер Зак Снайдер запропонував свою допомогу у створенні повнометражної версії "Ріка і Морті":

"Він був справжнім фанатом і просто запитав: "Чи можу я якось допомогти почати цей фільм, використовуючи свої навички Снайдера?"

Пізніше Снайдер зіграв самого себе в епізодичній ролі у восьмому сезоні "Ріка і Морті".

Мультсеріал "Рік і Морті" дебютував у 2013 році на каналі Adult Swim. Створений Деном Гармоном ("Спільнота") і Джастіном Ройландом, серіал розповідає про неймовірні пригоди божевільного супергения Ріка Санчеса і його сором'язливого онука Морті Сміта, яких озвучував Ройланд.

Успіх першого сезону здивував усіх, тому, коли настав час для нових епізодів, тиск був величезним. Прем'єра другого сезону відбулася з експериментальним епізодом, який став прямим продовженням фіналу першого сезону.

Серіал швидко завоював величезну армію шанувальників, захоплених похмурим гумором і науково-фантастичними сюжетами. Удостоєний премії "Еммі", він протягом кількох останніх сезонів посідав перше місце серед найпопулярніших комедій на кабельному телебаченні.

На початку 2023 року Adult Swim розірвав стосунки з Ройландом після пред'явлення йому звинувачень у домашньому насильстві, які згодом були зняті. До цього моменту Ройланд, як уже зазначалося, озвучував обох головних героїв, але згодом ролі були перерозподілені.

Незабаром на Adult Swim відбудеться прем'єра спін-оффу серіалу "Президент Кертіс", у якому головну роль озвучує актор Кіт Девід.

Дев'ятий сезон "Ріка і Морті" стартує 24 травня. Серіал продовжено до 12-го сезону, і зараз головним режисером шоу є Джейкоб Гейр.

