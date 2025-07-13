Сімпсони передбачили Лабубу: чому тривожна теорія змушує власників спалювати вірусну іграшку

У соцмережах поширюється теорія змови, що пов'язує популярні колекційні іграшки Лабубу з древнім демоном Пазузу. Приводом для нового сплеску чуток став епізод мультсеріалу "Сімпсони", який глядачі визнали зловісним передвістям.

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Іграшки Лабубу, створені китайською компанією POP MART спільно з гонконгським художником Кейсінгом Луном, стали хітом в Азії та за її межами. Натхненням для колекції послужила серія ілюстрацій The Monsters, де фантастичні істоти зображені у вигляді племені міфічних ельфів. Однак у 2025 році навколо Labubu спалахнула нова хвиля обговорень — цього разу з містичним підтекстом. Про це повідомляє видання Unilad.

Користувачі соцмереж стверджують, що іграшки одержимі демоном. Дехто порівнює Лабубу з Пазузу — персонажем шумеро-аккадської міфології, відомим широкому загалу за хорор-франшизою "Той, хто виганяє диявола". Теорія набула особливого поширення після того, як один з епізодів "Сімпсонів", що вийшов 2017 року, знову став вірусним. У ньому Гомер Сімпсон помилково замовляє статую Пазузу замість їжі, після чого його дочка Меггі виявляється одержимою.

Статуя демона Пазузу

Прихильники змови впевнені — "Сімпсони" знову передбачили події — цього разу попереджаючи про загрозу іграшок Лабубу.

"Ви не просто приносите додому фігурку — ви впускаєте в дім зло", — пишуть коментатори.

Деякі пішли далі. Так, одна з користувачок TikTok зняла, як спалює свою Лабубу, стверджуючи, що іграшка є дияволом.

А на нещодавньому Тижні високої моди в Парижі брелоки Лабубу були помічені на люксових сумках Louis Vuitton, що, на думку критиків, вказує на "вторгнення демона в елітні кола".

На тлі ажіотажу на ситуацію відреагував авторитетний фактчекерський портал Snopes. В опублікованій статті експерти заявили, що "немає жодних доказів зв'язку Лабубу з міфологічним Пазузу". На їхню думку, фігурки не мають ні візуальної, ні культурної схожості з демоном, описаним у стародавніх текстах.

У The Daily Beast також раніше з'ясували, що Лабубу вперше з'явилися в дитячій ілюстрованій книжці 2015 року, яку створив художник із Гонконгу Касінг Ланг. Після успіху книги він уклав угоду з Pop Mart у 2019 році на створення першої лінійки плюшевих іграшок Лабубубу.

Незважаючи на популярність, не всі зірки в захваті від Лабубу. Так, Кеті Перрі демонстративно викинула іграшку, отриману від фаната.