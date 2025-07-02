Лабубу масово конфісковують, а діти "розбиті горем": чому не можна купувати підробку (фото)

Малюки розчаровані через наплив підроблених колекційних іграшок Лабубу. Благодійна організація Advice Direct Scotland попередила батьків про небезпеку фальшивих товарів, які штампують на китайських заводах в три зміни.

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Лабубу — химерні створіння з популярної серії Pop Mart, створеної гонконзьким художником Касінг Лунгом. Іграшки стали популярними завдяки TikTok, перетворившись на справжній культ. З цими звірятками "засвітились" світові знаменитості — Ріанна, Дуа Ліпа та Шер, а Кеті Перрі навіть оголосила їм війну. В чому їх небезпека, розповідає видання Daily Record.

Фальшивки заполонили ринок

"Ми стурбовані сплеском підроблених іграшок Лабубу, які заполонили ринок. Ці фальшивки не лише обманюють колекціонерів та виснажують сімейні бюджети, але й розчаровують дітей. Ми закликаємо споживачів бути пильними, купувати лише у перевірених роздрібних продавців та повідомляти про підозрілі підробки. Жодна дитина не повинна розчаровуватися через несправжню іграшку, виготовлену з неякісних матеріалів", — заявила Хейзел Ноулз, керівник споживчого проєкту Advice Direct Scotland.

У Китаї виготовляють багато фальшивих Лабубу Фото: Pixels

Ознаками підробки насамперед є надто яскраві кольори, неправильна кількість зубів (автентичні Лабубу мають рівно дев'ять зубів) та відсутність UV-штампів автентичності, введених у 2024 році.

20 тисяч підробок конфіскували за 1 день

Сплеск підроблених товарів пов'язують з фабриками в Китаї, де на серійному виробництві штампують тисячі підробок за ціною від 5 доларів за штуку. Китайські правоохоронці нещодавно закрили кілька заводів та конфіскували понад 20 тисяч підроблених іграшок Лабубу за один день.

"Щоб бути в безпеці, купуйте іграшки Лабубу лише у перевірених роздрібних продавців. Якщо угода виглядає надто вигідною, щоб бути правдою — вас, ймовірно, обманюють", — підкреслила Хейзел Ноулз.

Нагадаємо, раніше Фокус писав:

Що таке іграшки Лабубу і чому вони такі популярні.

Також ми розповідали про українку, яка отримала в подарунок Лабубу й нарвалась на критику.

Крім того, продаж іграшок Лабубу б'є рекорди: виробник перегнав творців Barbie та Transformers.