Лабубу массово конфискуют, а дети "разбиты горем": почему нельзя покупать подделку (фото)

Малыши разочарованы из-за наплыва поддельных коллекционных игрушек Лабубу. Благотворительная организация Advice Direct Scotland предупредила родителей об опасности фальшивых товаров, которые штампуют на китайских заводах в три смены.

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Лабубу — причудливые создания из популярной серии Pop Mart, созданной гонконгским художником Касинг Лунгом. Игрушки стали популярными благодаря TikTok, превратившись в настоящий культ. С этими зверушками "засветились" мировые знаменитости — Рианна, Дуа Липа и Шер, а Кэти Перри даже объявила им войну. В чем их опасность, рассказывает издание Daily Record.

Фальшивки заполонили рынок

"Мы обеспокоены всплеском поддельных игрушек Лабубу, которые заполонили рынок. Эти фальшивки не только обманывают коллекционеров и истощают семейные бюджеты, но и разочаровывают детей. Мы призываем потребителей быть бдительными, покупать только у проверенных розничных продавцов и сообщать о подозрительных подделках. Ни один ребенок не должен разочаровываться из-за ненастоящей игрушки, изготовленной из некачественных материалов", — заявила Хейзел Ноулз, руководитель потребительского проекта Advice Direct Scotland.

В Китае изготавливают много фальшивых Лабубу Фото: Pixels

Признаками подделки прежде всего являются слишком яркие цвета, неправильное количество зубов (аутентичные Лабубу имеют ровно девять зубов) и отсутствие UV-штампов подлинности, введенных в 2024 году.

20 тысяч подделок конфисковали за 1 день

Всплеск поддельных товаров связывают с фабриками в Китае, где на серийном производстве штампуют тысячи подделок по цене от 5 долларов за штуку. Китайские правоохранители недавно закрыли несколько заводов и конфисковали более 20 тысяч поддельных игрушек Лабубу за один день.

"Чтобы быть в безопасности, покупайте игрушки Лабубу только у проверенных розничных продавцов. Если сделка выглядит слишком выгодной, чтобы быть правдой — вас, вероятно, обманывают", — подчеркнула Хейзел Ноулз.

Напомним, ранее Фокус писал:

Что такое игрушки Лабубу и почему они так популярны.

Также мы рассказывали об украинке, которая получила в подарок Лабубу и нарвалась на критику.

Кроме того, продажи игрушек Лабубу бьют рекорды: производитель перегнал создателей Barbie и Transformers.