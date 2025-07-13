Симпсоны предсказали Лабубу: почему тревожная теория заставляет владельцев сжигать вирусную игрушку

В соцсетях распространяется теория заговора, связывающая популярные коллекционные игрушки Лабубу с древним демоном Пазузу. Поводом для нового всплеска слухов стал эпизод мультсериала "Симпсоны", который зрители сочли зловещим предвестием.

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Игрушки Лабубу, созданные китайской компанией POP MART совместно с гонконгским художником Кейсингом Луном, стали хитом в Азии и за ее пределами. Вдохновением для коллекции послужила серия иллюстраций The Monsters, где фантастические существа изображены в виде племени мифических эльфов. Однако в 2025 году вокруг Labubu вспыхнула новая волна обсуждений — на этот раз с мистическим подтекстом. Об этом сообщает издание Unilad.

Пользователи соцсетей утверждают, что игрушки одержимы демоном. Некоторые сравнивают Лабубу с Пазузу — персонажем шумеро-аккадской мифологии, известным широкой публике по хоррор-франшизе "Изгоняющий дьявола". Теория получила особое распространение после того, как один из эпизодов "Симпсонов", вышедший в 2017 году, вновь стал вирусным. В нем Гомер Симпсон по ошибке заказывает статую Пазузу вместо еды, после чего его дочь Мэгги оказывается одержимой.

Статуя демона Пазузу

Сторонники заговора уверены — "Симпсоны" вновь предсказали события — на этот раз предупреждая об угрозе игрушек Лабубу.

"Вы не просто приносите домой фигурку — вы впускаете в дом зло", — пишут комментаторы.

Некоторые пошли дальше. Так, одна из пользовательниц TikTok сняла, как сжигает свою Лабубу, утверждая, что игрушка является дьяволом.

А на недавней Неделе высокой моды в Париже брелоки Лабубу были замечены на люксовых сумках Louis Vuitton, что, по мнению критиков, указывает на "вторжение демона в элитные круги".

На фоне ажиотажа на ситуацию отреагировал авторитетный фактчекерский портал Snopes. В опубликованной статье эксперты заявили, что "нет никаких доказательств связи Лабубу с мифологическим Пазузу". По их мнению, фигурки не имеют ни визуального, ни культурного сходства с демоном, описанным в древних текстах.

В The Daily Beast также ранее выяснили, что Лабубу впервые появились в детской иллюстрированной книге 2015 года, которую создал художник из Гонконга Касинг Ланг. После успеха книги он заключил соглашение с Pop Mart в 2019 году на создание первой линейки плюшевых игрушек Лабубу.

Несмотря на популярность, не все звезды в восторге от Лабубу. Так, Кэти Перри демонстративно выбросила игрушку, полученную от фаната.