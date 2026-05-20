После обстрелов РФ: Камалия показала кадры с празднования 49-летия (фото)

Известной украинской певице в понедельник, 18-го мая, исполнилось 49 лет. Артистка планировала громко отпраздновать в одном из клубов Киева, но в конце концов отменила развлечения из-за обстрела со стороны РФ, в результате которого пострадал их с Захуром бизнес-центр.

Певица Камалия организовала празднование дома, позвав самых близких. Кадрами со своего дня рождения она поделилась в Facebook, рассказав о последствиях вражеского удара.

Камалия в кругу родственников и друзей Фото: Facebook

"В ночь с 13 на 14 мая российские оккупанты "поздравили" нас с Захуром по-своему — ударом по нашему бизнес-центру. По зданию, где ежедневно работали люди. По месту, которое было частью нашей жизни много лет. Поскольку это произошло около 4 часов утра, слава Богу, в здании никого не было. Поэтому, несмотря на все разрушения, произошло по крайней мере одно хорошо — никто не погиб и не получил ранения", — пишет Камалия.

Она отметила, что праздник прошел с улыбками, теплом, любовью и людьми, которые по-настоящему сделали тот день особенным.

Камалия со своей семьей Фото: Facebook

"Спасибо всем за поздравления, объятия, искренность и свет, который вы подарили мне в этот день. Такие моменты остаются в сердце навсегда", — добавила именинница.

В свой день рождения Камалия сообщила, что российские оккупанты нанесли удар по бизнес-центру, который принадлежит ей и бизнесмену Мохаммаду Захуру. По словам артистки, атака произошла в ночь с 13 на 14 мая, однако никакие разрушения не заставят их остановить волонтерскую деятельность и поддержку ВСУ.

