Після обстрілів РФ: Камалія показала кадри зі святкування 49-річчя (фото)

Відомій українській співачці у понеділок, 18-го травня, виповнилося 49 років. Артистка планувала гучно відсвяткувати в одному з клубів Києва, але врешті-решт скасувала розваги через обстріл з боку РФ, внаслідок якого постраждав їхній із Захуром бізнес-центр.

Співачка Камалія організувала святкування вдома, покликавши найближчих. Кадрами зі свого дня народження вона поділилася в Facebook, розповівши про наслідки ворожого удару.

Камалія в колі родичів та друзів Фото: Facebook

"У ніч із 13 на 14 травня російські окупанти "привітали" нас із Захуром по-своєму – ударом по нашому бізнес-центру. По будівлі, де щодня працювали люди. По місцю, яке було частиною нашого життя багато років. Оскільки це сталося близько 4-ї години ранку, слава Богу, у будівлі нікого не було. Тож, попри всі руйнування, сталося принаймні одне добре – ніхто не загинув і не зазнав поранень", – пише Камалія.

Вона зазначила, що свято минуло з усмішками, теплом, любов'ю і людьми, які по-справжньому зробили той день особливим.

Відео дня

Камалія зі своєю родиною Фото: Facebook

"Дякую всім за привітання, обійми, щирість і світло, яке ви подарували мені цього дня. Такі моменти залишаються в серці назавжди", – додала іменинниця.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

У свій день народження Камалія повідомила, що російські окупанти завдали удару по бізнес-центру, який належить їй та бізнесмену Мохаммаду Захуру. За словами артистки, атака сталася в ніч із 13 на 14 травня, проте жодні руйнування не змусять їх зупинити волонтерську діяльність та підтримку ЗСУ.

Співачка воззʼєдналася з колишнім чоловіком-мільярдером Захуром на публіці. Вони відвідали з доньками премію YUNA.

Крім того, зірка заінтригувала кадрами зі своїм залицяльником. Вона показала загадкового чоловіка, який подарував їй величезний букет з троянд з 201 квітки.