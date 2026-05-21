Вышиванка как оберег. Розы – только для невинных девушек, а черные нити – не о трауре

Ежегодно в третий четверг мая отмечаем День вышиванки. Это праздник вышитой рубашки как символа национального единства и древних обычаев, которые передаются из поколения в поколение. Впрочем, далеко не все знают ее тайны.

В украинской культуре вышиванку часто называют оберегом и даже считается "кодом нации". Цвета и узоры на ткани передают региональные особенности, семейные традиции, мировозрение, сохраняют коллективную память, а иногда и очень дорого стоят. Что могут означать орнаменты на вышиванке и какое их символическое значение, — узнавал Фокус.

В разных регионах Украины существуют свои орнаменты, цвета и техники вышивки. Наши предки верили, что вышитые символы могут защищать человека от невзгод и приносить счастье. Конечно, научных или документальных подтверждений этому нет.

Знаки на вышиванке

Чаще всего в вышивке используют геометрические орнаменты как символ гармонии и порядка, а также растительные мотивы — символ жизни, природы и благополучия. Традиционные цвета: красный (любовь, энергия и сила) и черный (мудрость и земля). Хотя на Полтавщине любили вышивку "белым по белому" — проявление сдержанности и деликатной красоты, а на Гуцульщине и Буковине преобладали яркие многоцветные орнаменты. Гуцулы вообще называли рубашку — "лудина", будто еще один человек, который защищает от зла.

Відео дня

Вышитое платье из фильма "Тени забытых предков" в музее Сергея Параджанова, Ереван (Армения) Фото: Володимир Грисюк

Украинская исследовательница, коллекционер и популяризатор традиционной народной одежды Ульяна Явна из Львова утверждает, что далеко не всем верованиям и легендам нужно верить.

"По моему мнению, определенные узоры на рубашках имеют знаки и символы, которые понятны для нас современных и то, что они говорят не надо расшифровывать или трактовать. Таким примером являются некоторые варианты рубашек и полотенец, вышитых в Галичине в 1920-40-х годах, на которых есть трезубцы и сине-желтые цвета. Многие образцы такой вышивки можно увидеть в книге "Непокоренные" Леси Воронюк (инициатора Дня вышиванки)", — объясняет Фокусу госпожа Ульяна.

Вышитый рушник 1930-х годов, Львовская область Фото: Личный архив Ульяны Явной

Она добавляет, что некоторые узоры, возможно, просто были скопированы из ранее увиденного и никакого значения для создателя не имели.

"Интересно прочитать исследование Кольбенгаера о рубашках с Буковины, потому что он подает не мистические трактовки символов, а ищет международные связи и пути, как тот или иной визуальный символ мог появиться на наших территориях. Одно из моих личных любимых высказываний: "Иногда цветок — это просто цветок", — заключает коллекционерка.

"В брачных рубашках хоронили"

С другой стороны, все же существовали представления, что вышиванка — это определенный оберег. Часто ее берегли как семейную реликвию.

"Ну, это лишь часть правды. Зависило от региона, от семьи, от времени. Разговаривала со старшими членами моей семьи с Тернопольщины, поэтому знаю, что такого не было. Для них вышиванка была прикладной вещью, на которую менялась мода. Когда такая рубашка портилась, ее сжигали или пускали на какие-то хозяйственные нужды. В некоторых регионах в брачных рубашках хоронили после смерти. Но, чтобы передавалось, — это уже современный миф скорее", — отмечает Ульяна.

Вышитая рубашка 1940-х годов, Львовская область Фото: Личный архив Ульяны Явной

Более того, по ее словам, молодые девушки мечтали об обновках.

"Хотела себе что-то новое вышить, а не за бабушкой дохоживать. Это был элемент одежды — он должен был защищать от холода или солнца, прикрывать наготу и украшать, а также показывать статус. Его национальное значение — это уже переосмысление интеллигенцией с конца XIX в.", — утверждает коллекционер.

Символизм крестиков

Кандидат исторических наук Марина Олейник, старший научный сотрудник Института искусствоведения, фольклористики и этнологии им. М.Т. Рыльского НАН Украины, детально изучает эту тему. По словам ученой, сейчас очень много дискуссий относительно значений украинских узоров на вышиванках.

"Кто-то видит и чувствует особую энергетику определенных мотивов, кто-то категорически отвергает любую знаковость, считая орнаменты лишь украшением. Анализируя мир бытовой культуры украинского крестьянства середины и конца XIX века, можно уверенно сказать, что мифологическое восприятие присутствовало во всем жизненном цикле — обрядах, приметах, традициях. Было бы странно, если бы орнаментика вышивки, в том числе и одежной, была лишена информативной нагрузки, а имела исключительно декоративную", — рассказывает Фокусу ученая.

По ее мнению, вышивальный мотив безусловно был узнаваемым и имел вполне понятное сакральное значение.

"Например, изображение креста. Это очень популярный вышивальный элемент отделки украинских рубашек. О его появлении в одежном вышивальном искусстве свидетельствует немало европейских печатных изданий от 1500 года. В Украине же впервые на схемах печатных изданий образ креста появляется в 1876 году в работе Ольги Косач "Украинский народный орнамент", которая из-за действия Эмского указа была напечатана на русском языке", — объясняет Марина.

Осуществляя научную консультацию в проекте "Вышивка в одежде выдающихся украинцев", ей удалось выяснить, у кого из известных деятелей вышитые рубашки были украшены именно крестами.

"Хотя до нашего времени не сохранилось ни одной вышитой рубашки Елены Пчилки, я смогла исследовать фотографию 1870-х годов, на которой она изображена в украинском костюме с рубашкой вышитой по схеме из ее будущего альбома! Горжусь, что благодаря научным исследованиям мы можем возвращать нашу историю, воспроизводить утраченные вышитые рубашки. Конечно, стилистика изображения креста на рубашке Пчилки именно волынского типа", — добавляет исследовательница.

Фото Елены Пчилки начала 1870-х годов Фото: Скрипка Т. Родовые гнезда Драгомановых-Косачей: их быт и культура

Марина Олейник вспоминает, что вышитая рубашка из Дома-музея Тараса Шевченко в Киеве, которая по легенде принадлежала Марии Максимович, представляет собой комбинацию крестов и ромбов.

"Хотя мои исследования показали, что эта рубашка могла принадлежать и дочери или невестке Марии Максимович", — добавляет она.

Рубашка Марии Максимович. Литературно-мемориальный музей Тараса Шевченко Фото: Татьяна Зез

Символично, что украинский крест можно увидеть на вышивке рубашки Вильгельма Габсбурга, который более известен как Василий Вышиваный. Рапорт вышивки состоит из четырех крестов, которые вписаны в ромб.

"Мне удалось выяснить, как рубашка с крестами появилась у австрийского архикнязя. Рубашку вышили по образцу с Городенковщины украинские беженки в австрийский город Гминда по заказу Катри Гриневичевой. Передал рубашку Василию Вышиваному ее сын вистун УСС Владимир. Символично, что крест преданности украинскому народу и его борьбы за свободы стал судьбой Вильгельма Габсбурга", — отмечает ученая.

Василий Вышиваный, 1918 год Фото: НАН Украины

Вышитая рубашка как оберег

Этнолог Юрий Мельничук говорит, что крестики были своеобразным оберегом.

"На сороке из Сарнинского района Ровенской области видим рядами вышитые двусторонние крестики... Заметьте, что под левой рукой отдельно нашит крестик как оберег от сглаза для маленького ребенка", — объясняет исследователь.

По словам исследователя, на Подолье принято вышивать рубашку черными нитками — это не считается признаком траура, а наоборот. "Красное — это любовь, а черное — это земля", — перефразирует он слова из известной песни.

Обереги на вышиванках из разных регионов Украины Фото: YouTube Обереги на вышиванках Фото: YouTube

"Также есть так называемые S-мотивы, гусочки или "гесики", как на Подолье говорят. Это еще называют универсальной руной. Одновременно она дает защиту и воспринимается как амулет, талисман", — добавляет Юрий, демонстрируя знак.

Ромбы, птицы, розы и виноград

Так, ромб — один из древнейших элементов, который связывают с землей, засеянным полем, женским началом. Дерево жизни — символ непрерывности рода, связи поколений и мироздания. Птицы на рушниках часто символизируют пару, брак, гармонию и благополучие. Виноградные мотивы ассоциировались с достатком и семейным благополучием, а розы в отдельных регионах были признаком девичьей рубашки или свадебного наряда.

По словам этнологов, вышитые розы на вышиванках имели право носить только целомудренные девушки.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Народный депутат Украины Галина Янченко появилась на День вышиванки в парламенте в платье за почти 59 тысяч гривен. Праздничными фото политический деятель поделилась в Instagram.

Сохранила красоту спустя годы: 92-летняя бабушка в традиционном наряде покорила сеть. Ее образ показал львовский блогер Николас Карма.

Кроме того, мы писали об истории Дня вышиванки, а также особенностях украинской вышивки.