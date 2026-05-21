Украинские звезды поздравили с Днем вышиванки и показали свои образы (фото)

Сегодня Украина отмечает День вышиванки — праздник, который объединяет миллионы людей во всем мире вокруг украинских традиций и культурной идентичности. К масштабным поздравлениям традиционно присоединились как первые лица государства, так и известные украинские артисты, которые продемонстрировали в своих соцсетях разнообразие национальных нарядов.

Фокус рассказывает о поздравлениях выдающихся людей с Днем вышиванки. Среди них, в частности, президент Украины, артисты и ведущие.

Президент поздравил с Днем вышиванки

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской представили сдержанные, но символические образы. Глава государства выбрал современную черную вышиванку с темным геометрическим орнаментом, олицетворяющим мужество и силу. Первая леди появилась в белой рубашке с пышными рукавами и ярко-синим растительным узором.

"Веками нас завораживал ее узор, но теперь наша очередь творить его самим — своей жизнью, борьбой..." — отметил Зеленский в заметке.

Владимир Зеленский поздравил с Днем вышиванки с Днем вышиванки Фото: Instagram

Звездные поздравления

Украинские знаменитости поддержали праздничный флешмоб, показав как классические вышитые сорочки, так и смелые современные интерпретации.

Відео дня

Наталья Могилевская очаровала подписчиков нежным и эмоциональным снимком. Певица показала, как обнимает дочь, наряженную в праздничное белое платье с традиционной красно-зеленой вышивкой.

Могилевская с дочкой Фото: Instagram

София Ротару лаконично поздравила украинцев в своих Insta-stories. Легендарная исполнительница опубликовала изящное фото в роскошной черной вышиванке, украшенной аутентичным красно-белым орнаментом и игривыми кутасиками.

София Ротару поздравила с Днем вышиванки Фото: Instagram

Джамала продемонстрировала, как интегрировать традиции в повседневный гардероб. Певица позировала в стильной оверсайз-рубашке бежевого цвета с минималистичными черно-красными этноэлементами. Артистка призналась, что для нее это "привычная история — особенно современно стилизовать вышитую рубашку или платье".

Джамала поздравила с Днем вышиванки Фото: Instagram

Юрий Горбунов поделился солнечным семейным кадром вместе с сыном. Отец и сын позировали в светлых льняных рубашках: у Юрия — с классическим красно-черным растительным узором, а у малыша — с изысканными темно-синими орнаментами. Шоумен метко подытожил значение этого дня: "Наша история! Наше сегодня! Наше ДНК!".

Юрий Горбунов поздравил с Днем вышиванки Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Украинский дизайнер и модельер Лилия Литковская, владелица бренда женской одежды Litkovska, поделилась своими мыслями о значении вышитых сорочек в украинской культуре, их сакральности.

Народный депутат Украины Галина Янченко появилась на День вышиванки в парламенте в платье за почти 59 тысяч гривен.

Кроме того, мы писали об истории Дня вышиванки, а также особенностях украинской вышивки.