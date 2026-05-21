Вышиванка — это не про моду: модельер Лилия Литковская, которая одевала Leléka на Евровидении

Украинский дизайнер и модельер Лилия Литковская, владелица бренда женской одежды Litkovska, поделилась своими мыслями о значении вышитых рубашек в украинской культуре, их сакральности.

В день вышиванки, который в этом году отмечаем в третий четверг мая, дизайнер Лилия Литковская в разговоре с Фокусом высказалась о тренде на вышитые рубашки, который наблюдается в последние годы. По ее словам, значение имеет не мода, а идея и смысл, который мы закладываем в традиционную одежду.

"Вышитая рубашка — это всегда о прикосновении к памяти. Для меня вышивка никогда не была "о традиции как картинке". Это скорее о преемственности — когда ты продолжаешь что-то, что существовало до тебя и будет существовать после", — отмечает Лилия.

Лилия Литковская рассказала о значении вышитых рубашек Фото: Instagram

Сейчас немало спекуляций о скрытых смыслах орнаментов в вышиванках, определенных символах и защитных элементах. Дизайнер считает, что это естественная реакция людей.

"Я отношусь с большим уважением к вере людей в сакральность орнаментов. Мне кажется, что это естественная потребность человека — вкладывать смыслы, искать защиту, создавать собственную систему символов. Но для меня важно не романтизировать это чрезмерно, а оставлять орнамент живым — как язык, который меняется вместе с нами", — уверена Литковская.

Рубашка, вышитая молитвой украинского националиста, еще раз возвращает к вопросу памяти, идентичности и ответственности Фото: Личный архив Лилии Литковской

По ее словам, главное, чтобы вещь была настоящей и имела свою историю.

"Не слежу за трендами и не верю в них как в систему координат. Мода для меня — это не о "что будет актуально в 2026", а о том, что имеет внутреннюю необходимость существовать именно сейчас. Если вещь настоящая, она не нуждается в подтверждении трендом", — добавляет модельер.

Мужская рубашка. Дизайн Лилии Литковской Фото: Личный архив Лилии Литковской

В частности, она подчеркнула эту идею в рамках сотрудничества Litkovska с Азов.One — где рубашка, вышитая молитвой украинского националиста, еще раз возвращает к вопросу памяти, идентичности и ответственности.

Кстати, именно Лилия в этом году разрабатывала наряд для певицы Leléka, которая представляла Украину на Евровидении. Центральным элементом образа стал плетеный корсет из восьми видов тканей (шелк, вискоза, шелковая органза). На его создание ушло около 20 метров тканей, а также часы ручной работы портних.

