Вишиванка – це не про моду: модельєрка Лілія Літковська, яка одягала Leléka на Євробаченні

Українська дизайнерка та модельєрка Лілія Літковська, власниця бренду жіночого одягу Litkovska, поділилась своїми думками про значення вишитих сорочок в українській культурі, їхню сакральність.

У день вишиванки, який цьогоріч відзначаємо в третій четвер травня, дизайнерка Лілія Літковська у розмові із Фокусом висловилась про тренд на вишиті сорочки, що спостерігається останніми роками. За її словами, значення мають не мода, а ідея та сенс, який ми закладаємо в традиційний одяг.

"Вишита сорочка – це завжди про дотик до пам’яті. Для мене вишивка ніколи не була "про традицію як картинку". Це радше про тяглість – коли ти продовжуєш щось, що існувало до тебе і буде існувати після", – зазначає пані Лілія.

Лілія Літковська розповіла про значення вишитих сорочок Фото: Instagram

Зараз чимала спекуляцій про приховані сенси орнаментів у вишиванках, певні символи та захисні елементи. Дизайнерка вважає, що це природня реакція людей.

"Я ставлюся з великою повагою до віри людей у сакральність орнаментів. Мені здається, що це природна потреба людини – вкладати сенси, шукати захист, створювати власну систему символів. Але для мене важливо не романтизувати це надмірно, а залишати орнамент живим – як мову, яка змінюється разом із нами", – впевнена Літковська.

Сорочка, вишита молитвою українського націоналіста, ще раз повертає до питання пам"яті, ідентичності та відповідальності. Фото: Особистий архів Лілії Літковської

За її словами, головне, щоб річ була справжньою й мала свою історію.

"Не слідкую за трендами і не вірю в них як у систему координат. Мода для мене – це не про "що буде актуально в 2026", а про те, що має внутрішню необхідність існувати саме зараз. Якщо річ справжня, вона не потребує підтвердження трендом", – додає модельєрка.

Чоловіча сорочка. Дизайн Лілії Літковської Фото: Особистий архів Лілії Літковської

Зокрема, вона підкреслила цю ідею в рамках співпраці Litkovska з Азов.One – де сорочка, вишита молитвою українського націоналіста, ще раз повертає до питання пам’яті, ідентичності та відповідальності.

До речі, саме Лілія цьогоріч розробляла вбрання для співачки Leléka, яка представляла Україну на Євробаченні. Центральним елементом образу став плетений корсет із восьми видів тканин (шовк, віскоза, шовкова органза). На його створення пішло близько 20 метрів тканин, а також години ручної роботи кравчинь.

