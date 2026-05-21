Українські зірки привітали з Днем вишиванки і показали свої образи (фото)

Сьогодні Україна відзначає День вишиванки — свято, яке об'єднує мільйони людей у всьому світі навколо українських традицій та культурної ідентичності. До масштабних привітань традиційно долучилися як перші особи держави, так і найвідоміші українські артисти, які продемонстрували у своїх соцмережах розмаїття національного вбрання.

Президент привітав з Днем вишиванки

Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською представили стримані, але символічні образи. Глава держави обрав сучасну чорну вишиванку з темним геометричним орнаментом, що уособлює мужність та силу. Перша леді з'явилася у білій сорочці з пишними рукавами та яскраво-синім рослинним візерунком.

"Віками нас зачаровував її візерунок, але тепер наша черга творити його самим — своїм життям, боротьбою…" — зауважив Зеленський у дописі.

Фото: Instagram

Зіркові привітання

Українські знаменитості підтримали святковий флешмоб, показавши як класичні вишиті сорочки, так і сміливі сучасні інтерпретації.

Наталія Могилевська замилувала підписників ніжним та емоційним знімком. Співачка показала, як обіймає донечку, вбрану у святкову білу сукню з традиційною червоно-зеленою вишивкою.

Фото: Instagram

Софія Ротару лаконічно привітала українців у своїх Insta-stories. Легендарна виконавиця опублікувала витончене фото у розкішній чорній вишиванці, прикрашеній автентичним червоно-білим орнаментом та грайливими кутасиками.

Фото: Instagram

Джамала продемонструвала, як інтегрувати традиції у повсякденний гардероб. Співачка позувала у стильній оверсайз-сорочці бежевого кольору з мінімалістичними чорно-червоними етноелементами. Артистка зізналася, що для неї це "звична історія — особливо сучасно стилізувати вишиту сорочку чи сукню".

Фото: Instagram

Юрій Горбунов поділився сонячним родинним кадром разом із сином. Батько та син позували у світлих лляних сорочках: у Юрія — з класичним червоно-чорним рослинним узором, а у малюка — з вишуканими темно-синіми орнаментами. Шоумен влучно підсумував значення цього дня: "Наша історія! Наше сьогодні! Наше ДНК!".

Фото: Instagram

