Українські зірки привітали з Днем вишиванки і показали свої образи (фото)
Сьогодні Україна відзначає День вишиванки — свято, яке об'єднує мільйони людей у всьому світі навколо українських традицій та культурної ідентичності. До масштабних привітань традиційно долучилися як перші особи держави, так і найвідоміші українські артисти, які продемонстрували у своїх соцмережах розмаїття національного вбрання.
Фокус розповідає про привітання видатних людей з Днем вишиванки. Серед них, зокрема, президент України, артисти та ведучі.
Президент привітав з Днем вишиванки
Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською представили стримані, але символічні образи. Глава держави обрав сучасну чорну вишиванку з темним геометричним орнаментом, що уособлює мужність та силу. Перша леді з'явилася у білій сорочці з пишними рукавами та яскраво-синім рослинним візерунком.
"Віками нас зачаровував її візерунок, але тепер наша черга творити його самим — своїм життям, боротьбою…" — зауважив Зеленський у дописі.
Зіркові привітання
Українські знаменитості підтримали святковий флешмоб, показавши як класичні вишиті сорочки, так і сміливі сучасні інтерпретації.
Наталія Могилевська замилувала підписників ніжним та емоційним знімком. Співачка показала, як обіймає донечку, вбрану у святкову білу сукню з традиційною червоно-зеленою вишивкою.
Софія Ротару лаконічно привітала українців у своїх Insta-stories. Легендарна виконавиця опублікувала витончене фото у розкішній чорній вишиванці, прикрашеній автентичним червоно-білим орнаментом та грайливими кутасиками.
Джамала продемонструвала, як інтегрувати традиції у повсякденний гардероб. Співачка позувала у стильній оверсайз-сорочці бежевого кольору з мінімалістичними чорно-червоними етноелементами. Артистка зізналася, що для неї це "звична історія — особливо сучасно стилізувати вишиту сорочку чи сукню".
Юрій Горбунов поділився сонячним родинним кадром разом із сином. Батько та син позували у світлих лляних сорочках: у Юрія — з класичним червоно-чорним рослинним узором, а у малюка — з вишуканими темно-синіми орнаментами. Шоумен влучно підсумував значення цього дня: "Наша історія! Наше сьогодні! Наше ДНК!".
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Українська дизайнерка та модельєрка Лілія Літковська, власниця бренду жіночого одягу Litkovska, поділилась своїми думками про значення вишитих сорочок в українській культурі, їхню сакральність.
- Народна депутатка України Галина Янченко зʼявилася на День вишиванки в парламенті в сукні за майже 59 тисяч гривень.
Крім того, ми писали про історію Дня вишиванки, а також особливості української вишивки.