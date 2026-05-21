Известная украинская актриса выходит замуж за жениха-военного (фото)

Украинская актриса Анастасия Пустовит приехала на Каннский кинофестиваль с обручальным кольцом на пальце. Вскоре она сама подтвердила, что статус изменился.

На нынешнем Каннском фестивале Анастасия Пустовит привлекла внимание не только своим появлением на красной дорожке. Актриса представляла там ленту "Весна" — фильм о жизни на оккупированных территориях Украины. Именно тогда на ее безымянном пальце впервые заметили обручальное кольцо.

Подтверждение не заставило себя ждать. В своем Instagram актриса опубликовала фото с лаконичной подписью: "Отпуск и Канны состоялись. Как и новый статус".

О личном актриса рассказывает редко. Известно лишь, что ее возлюбленный — военный, и вместе они уже около пяти лет.

Ранее Пустовит признавалась, что разлука с ним дается все тяжелее — каждое прощание, по ее словам, переживается острее, чем предыдущее. Вопрос свадьбы пара пока не форсирует: сама актриса говорила, что всему свое время.

