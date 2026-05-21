Відома українська акторка виходить заміж за нареченого-військового (фото)

Українська акторка Анастасія Пустовіт приїхала на Каннський кінофестиваль із обручкою на пальці. Незабаром вона сама підтвердила, що статус змінився.

На цьогорічному Каннському фестивалі Анастасія Пустовіт привернула увагу не лише своєю появою на червоній доріжці. Акторка представляла там стрічку "Весна" – фільм про життя на окупованих територіях України. Саме тоді на її безіменному пальці вперше помітили обручку.

Підтвердження не забарилося. У своєму Instagram акторка опублікувала фото з лаконічним підписом: "Відпустка і Канни відбулися. Як і новий статус".

Про особисте акторка розповідає рідко. Відомо лише, що її коханий – військовий, і разом вони вже близько п'яти років.

Раніше Пустовіт зізнавалася, що розлука з ним дається дедалі важче – кожне прощання, за її словами, переживається гостріше, ніж попереднє. Питання весілля пара поки що не форсує: сама акторка казала, що все має свій час.

