Степан Гига получил особую награду посмертно: его семья сделала заявление

Народного артиста Украины Степана Гигу посмертно удостоили особой награды "Лицо Независимости 2026". Его семья эмоционально отреагировала на это событие, назвав награду признанием многолетнего творческого пути и бесценного вклада музыканта в украинскую культуру.

В заявлении, опубликованном в Instagram, родные поделились своими переживаниями и подчеркнули, что память об артисте продолжает жить в его песнях. Близкие убеждены, что творчество легендарного певца уже давно стало неотъемлемой частью жизни миллионов украинцев.

"Есть люди, чье присутствие не исчезает даже тогда, когда они уходят в вечность. Сегодня имя Народного артиста Украины Степана Гиги навсегда запечатлено среди тех, кто стал настоящим символом своей эпохи. Посмертное вручение награды "Лицо Независимости 2026" — это не только награда. Это признание жизненного пути, таланта, любви к родной земле и людям", — поделилась семья.

По словам близких, Степан Гига имел уникальный дар объединять людей с помощью музыки, которая в конце концов вошла в историю страны.

"Его голос звучал в сердцах миллионов украинцев, его песни дарили радость, надежду и веру. Он умел объединять людей музыкой, которая стала частью нашей истории. Для нашей семьи эта награда является особой честью и светлой памятью о человеке, который жил сценой, творил для людей и оставил после себя бесценное наследие", — отметили родные.

Умер Степан Гига

О смерти народного артиста Украины стало известно 12 декабря. До этого он некоторое время находился в больнице. Ходили слухи, что певцу ампутировали ногу и он впал в кому. Команда Степана Петровича отрицала эту информацию и требовала опровержения.

Еще 19 ноября представители Гиги сообщили, что его срочно прооперировали и он находится в тяжелом, но стабильном состоянии. Все ближайшие концерты тогда были отменены.

Похоронили Степана Гигу на Лычаковском кладбище во Львове 15 декабря.

