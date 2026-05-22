Степан Гіга отримав особливу нагороду посмертно: його родина зробила заяву

Народного артиста України Степана Гігу посмертно удостоїли особливої відзнаки "Обличчя Незалежності 2026". Його родина емоційно відреагувала на цю подію, назвавши нагороду визнанням багаторічного творчого шляху та безцінного внеску музиканта в українську культуру.

У заяві, опублікованій в Instagram, рідні поділилися своїми переживаннями та підкреслили, що пам'ять про артиста продовжує жити в його піснях. Близькі переконані, що творчість легендарного співака вже давно стала невіддільною частиною життя мільйонів українців.

"Є люди, чия присутність не зникає навіть тоді, коли вони відходять у вічність. Сьогодні ім’я Народного артиста України Степана Гіги назавжди закарбоване серед тих, хто став справжнім символом своєї епохи. Посмертне вручення відзнаки "Обличчя Незалежності 2026" — це не лише нагорода. Це визнання життєвого шляху, таланту, любові до рідної землі та людей", — поділилася родина.

За словами близьких, Степан Гіга мав унікальний дар об'єднувати людей за допомогою музики, яка зрештою увійшла в історію країни.

"Його голос звучав у серцях мільйонів українців, його пісні дарували радість, надію та віру. Він умів об’єднувати людей музикою, яка стала частиною нашої історії. Для нашої родини ця відзнака є особливою честю та світлою пам’яттю про людину, яка жила сценою, творила для людей і залишила після себе безцінну спадщину", — зазначили рідні.

Помер Степан Гіга

Про смерть народного артиста України стало відомо 12 грудня. До цього він певний час перебував у лікарні. Ходили чутки, що співаку ампутували ногу та він впав у кому. Команда Степана Петровича заперечувала цю інформацію та вимагала спростування.

Ще 19 листопада представники Гіги повідомили, що його терміново прооперували й він перебуває у важкому, але стабільному стані. Усі найближчі концерти тоді були скасовані.

Поховали Степана Гігу на Личаківському кладовищі у Львові 15 грудня.

