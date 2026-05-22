Народная артистка Украины Алла Кудлай жестко раскритиковала свою бывшую коллегу Таисию Повалий, которая сбежала в РФ и теперь подыгрывает вражеской пропаганде. Певица вспомнила давние профессиональные конфликты и рассказала, как предательница в свое время перекрыла ей доступ к известным отечественным дизайнерам.

По словам Кудлай, нынешняя поклонница Кремля еще задолго до 2022 года отличалась высокомерием и сложным характером. В интервью теще Дмитрия Гордона исполнительница поделилась историей о том, как Повалий буквально монополизировала дуэт дизайнеров Натальи Ворожбит и Татьяны Земсковой, которые ранее создавали для Аллы эксклюзивные сценические костюмы с вышивкой.

Когда артистка в очередной раз пришла к мастерицам, чтобы заказать новый пиджак и брюки, те ошарашили ее внезапным отказом из-за ультиматума коллеги.

"Они так стоят: "Аллочка, мы больше с вами не работаем. У нас Тая Повалий — она сказала, чтобы никому больше мы ничего не делали"", — вспомнила певица.

Резюмируя поведение бывшей коллеги, Алла Кудлай отметила, что Тая "такая и была" всегда, и философски добавила: "Может, этого не надо было говорить, но такое было. Бог им судья".

61-летняя Таисия Повалий публично расплакалась, потому что от нее отрекся единственный сын. Разногласия с сыном начались во время его учебы в Институте международных отношений КНУ им.

В феврале предательница Украины говорила о том, что хочет, чтобы российская армия захватила Киев, поскольку там осталось ее имение.

Перед этим певица исполнила в РФ песню "Рідна мати моя", из-за чего ее жестко раскритиковал украинский композитор Евгений Рыбчинский.