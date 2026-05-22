Алла Кудлай розповіла про давні капості Таїсії Повалій: "Може, цього не треба було говорити"

Народна артистка України Алла Кудлай жорстко розкритикувала свою колишню колегу Таїсію Повалій, яка втекла до РФ і тепер підігрує ворожій пропаганді. Співачка пригадала давні професійні конфлікти й розповіла, як запроданка свого часу перекрила їй доступ до відомих вітчизняних дизайнерок.

За словами Кудлай, нинішня прихильниця Кремля ще задовго до 2022 року вирізнялася зверхністю та складним характером. В інтерв'ю тещі Дмитра Гордона виконавиця поділилася історією про те, як Повалій буквально монополізувала дует дизайнерок Наталії Ворожбит і Тетяни Земскової, які раніше створювали для Алли ексклюзивні сценічні костюми з вишивкою.

Коли артистка вчергове прийшла до майстринь, аби замовити новий піджак та брюки, ті ошелешили її раптовою відмовою через ультиматум колеги.

"Вони так стоять: "Аллочко, ми більше з вами не працюємо. У нас Тая Повалій — вона сказала, щоб нікому більше ми нічого не робили"", — пригадала співачка.

Резюмуючи поведінку колишньої колеги, Алла Кудлай зазначила, що Тая "така й була" завжди, і філософськи додала: "Може, цього не треба було говорить, але таке було. Бог їм суддя".

