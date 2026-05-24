Олегу Скрипке — 62: где сейчас легендарный певец, который раньше разрывал все чарты (фото)

24 мая свой день рождения отмечает легендарный новатор украинского этнорока и неизменный лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка. Артист, который в свое время заставил всю страну танцевать под "Весну" и задал вектор развития для целых поколений музыкантов, сегодня продолжает свою деятельность в совсем других реалиях военного времени, сочетая международную благотворительность с неоднозначными заявлениями в тылу.

Олег Скрипка успел несколько лет прожить во Франции, однако в конце концов вернулся, чтобы развернуть масштабную культурную экспансию на родине. Именно он основал этнофестиваль "Країна Мрій", который годами оставался главным центром народной культуры, сделав вышиванки и традиционные вечерницы модными задолго до того, как это стало общепринятым трендом. Фокус рассказывает подробнее об Олеге Скрипке, его жизни и чем он занимается сейчас.

Где сейчас легендарный рок-музыкант?

Олег Скрипка никуда не исчез. Лидер "ВВ" активно использует свой авторитет для культурной дипломатии и волонтерской помощи стране.

Последние годы артиста наполнены постоянными выступлениями в поддержку Украины за рубежом. Недавно Олег Скрипка вместе с "Воплями Видоплясова" провел большой благотворительный тур по городам Европы, посвященный сорокалетию творческой деятельности коллектива. Коллектив посетил с концертами Париж, Амстердам, Прагу, Барселону, Братиславу и города Германии, собирая средства на нужды Вооруженных Сил Украины и тактическую медицину.

Певец Олег Скрипка проводит благотворительные концерты Фото: Instagram

Кроме того, Скрипка экспериментирует с форматами: выступает в сопровождении оркестра НАОНИ с масштабными патриотическими программами, играет камерную акустику и развивает свой авторский проект "Джаз-кабаре".

Между благотворительностью и общественным резонансом

Несмотря на активную волонтерскую позицию и миллионы гривен, собранных для армии, Олег Скрипка часто становится объектом жарких дискуссий. Музыкант никогда не пытался быть "удобным" и часто отличался резкими высказываниями, которые в современных чувствительных реалиях вызывают неоднозначную реакцию общества.

Значительный резонанс вызывает его бескомпромиссная критика коллег по шоубизнесу. Скрипка открыто выступает против так называемой "байрактарщины" — поверхностных песен о войне, которые, по его мнению, нивелируют реальную трагедию и мешают развитию глубокой украинской культуры.

Олег Скрипка выступает против так называемой "байрактарщины" Фото: Facebook Oleg Skrypka

Кроме того, международная деятельность артиста порой натыкается на информационные подводные камни. Примером стал громкий скандал вокруг его выступления на фестивале в Черногории, где в общем лайнапе оказались российские артисты. Сам Скрипка тогда назвал этот инцидент спланированной провокацией и информационной атакой, направленной на дискредитацию его проукраинской позиции.

Не меньше обсуждений в медиапространстве вызывают и консервативные взгляды певца. Его резонансные заявления о феминизме, воспитании и роли женщины в обществе периодически становятся мишенью для критики со стороны сообществ, которые обвиняют рок-легенду в сексизме. Параллельно артист успевает воспитывать четверых детей и успешно развивать авторское виноделие на Закарпатье.

Олег Скрипка развивает винодельческий бизнес Фото: Instagram

Почему Олег Скрипка остается важным в Украине

Олег Скрипка сегодня — это не просто артист, который когда-то возглавлял все хит-парады. Это живая институция и фундамент, на котором строилось наше суверенное культурное пространство еще тогда, когда это считалось немодным или даже неперспективным. Даже если его новые релизы не штурмуют топчарты Spotify так, как это делают молодые хитмейкеры, его историческая роль остается неоспоримой.

Скрипка научил украинцев гордиться своими аутентичными корнями задолго до того, как это стало всеобъемлющим государственным трендом. Он остается верным своему индивидуальному стилю — немного эксцентричным, порой эпатажным, бескомпромиссным и глубоко погруженным в традиции.

