Олегу Скрипці — 62: де зараз легендарний співак, який раніше розривав всі чарти (фото)

24 травня свій день народження відзначає легендарний новатор українського етнороку та незмінний лідер гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка. Артист, який свого часу змусив усю країну танцювати під "Весну" та задав вектор розвитку для цілих поколінь музикантів, сьогодні продовжує свою діяльність у зовсім інших реаліях воєнного часу, поєднуючи міжнародну благодійність із неоднозначними заявами в тилу.

Олег Скрипка встиг кілька років прожити у Франції, проте зрештою повернувся, щоб розгорнути масштабну культурну експансію на батьківщині. Саме він заснував етнофестиваль "Країна Мрій", який роками залишався головним осередком народної культури, зробивши вишиванки та традиційні вечорниці модними задовго до того, як це стало загальноприйнятим трендом. Фокус розповідає детальніше про Олега Скрипку, його життя та чим він займається зараз.

Де зараз легендарний рок-музикант?

Олег Скрипка нікуди не зник. Лідер "ВВ" активно використовує свій авторитет для культурної дипломатії та волонтерської допомоги країні.

Останні роки артиста наповнені постійними виступами на підтримку України за кордоном. Нещодавно Олег Скрипка разом із "Воплями Відоплясова" провів великий благодійний тур містами Європи, присвячений сорокаріччю творчої діяльності колективу. Колектив відвідав із концертами Париж, Амстердам, Прагу, Барселону, Братиславу та міста Німеччини, збираючи кошти на потреби Збройних Сил України та тактичну медицину.

Крім того, Скрипка експериментує з форматами: виступає у супроводі оркестру НАОНІ з масштабними патріотичними програмами, грає камерну акустику та розвиває свій авторський проект "Джаз-кабаре".

Між благодійністю та суспільним резонансом

Попри активну волонтерську позицію та мільйони гривень, зібраних для армії, Олег Скрипка часто стає об'єктом палких дискусій. Музикант ніколи не намагався бути "зручним" і часто відзначався різкими висловлюваннями, які в сучасних чутливих реаліях викликають неоднозначну реакцію суспільства.

Значний резонанс викликає його безкомпромісна критика колег по шоубізнесу. Скрипка відкрито виступає проти так званої "байрактарщини" — поверхневих пісень про війну, які, на його думку, нівелюють реальну трагедію та заважають розвитку глибокої української культури.

Крім того, міжнародна діяльність артиста часом натикається на інформаційні підводні камені. Прикладом став гучний скандал довкола його виступу на фестивалі в Чорногорії, де у спільному лайнапі опинилися російські артисти. Сам Скрипка тоді назвав цей інцидент спланованою провокацією та інформаційною атакою, спрямованою на дискредитацію його проукраїнської позиції.

Не менше обговорень у медіапросторі викликають і консервативні погляди співака. Його резонансні заяви щодо фемінізму, виховання та ролі жінки в суспільстві періодично стають мішенню для критики з боку спільнот, які звинувачують рок-легенду в сексизмі. Паралельно артист встигає виховувати чотирьох дітей та успішно розвивати авторське виноробство на Закарпатті.

Чому Олег Скрипка залишається важливим в Україні

Олег Скрипка сьогодні — це не просто артист, який колись очолював усі хіт-паради. Це жива інституція та фундамент, на якому будувався наш суверенний культурний простір ще тоді, коли це вважалося немодним чи навіть неперспективним. Навіть якщо його нові релізи не штурмують топчарти Spotify так, як це роблять молоді хітмейкери, його історична роль залишається незаперечною.

Скрипка навчив українців пишатися своїм автентичним корінням задовго до того, як це стало всеохопним державним трендом. Він залишається вірним своєму індивідуальному стилю — трохи ексцентричним, часом епатажним, безкомпромісним і глибоко зануреним у традиції.

