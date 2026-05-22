"Девочка поехала на войну": "Пташка" из Азовстали показала, как собиралась на фронт пять лет назад

Украинская военная Екатерина Полищук с позывным "Пташка" показала архивное фото, где она пять лет назад готовится к отъезду на фронт.

Парамедик-доброволец, которая прошла оборону Мариуполя и попала в российский плен вместе с другими бойцами "Азовстали", призналась, что уже пять лет длится ее ротации на фронте. 25-летняя девушка опубликовала в Instagram фото пятилетней давности.

На фотографии она делает селфи перед зеркалом в военном камуфляже, темной куртке и с большим тактическим рюкзаком за спиной.

Екатерина Полищук показала архивное фото Фото: Скриншот

"Ровно пять лет как эта девочка поехала на войну. 19 мая 2021 года я отправилась в путь. И осталась до сегодняшнего дня. 21 мая началась моя ротация и продолжается до сих пор", — написала Екатерина Полищук.

Кроме того, Екатерина Полищук призналась, что сейчас воевать стало труднее из-за равнодушия общества, но ее вера остается устойчивой.

"Стало намного тяжелее. Намного. Я вошла в войну, когда все о ней уже забыли и снова переживаю те же времена. Когда равнодушен народ, а воины теряют надежду и последние силы. Но вера устойчива. Пусть вера будет гранитом. Пусть возрастет упорством мощь. Чтобы смело шел я в бой, как шли Герои за Тебя, Святая!", — дополнила Полищук.

Также защитница призвала поддержать донатами ее подразделение "Хищники Высот".

