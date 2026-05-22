"Дівчинка поїхала на війну": "Пташка" з Азовсталі показала, як збиралася на фронт п'ять років тому

Українська військова Катерина Поліщук з позивним "Пташка" показала архівне фото, де вона п'ять років тому готується до від'їзду на фронт.

Парамедик-доброволець, яка пройшла оборону Маріуполя та потрапила до російського полону разом з іншими бійцями "Азовсталі", зізналася, що вже п'ять років триває її ротації на фронті. 25-річна дівчина опублікувала в Instagram фото п'ятирічної давності.

На світлині вона робить селфі перед дзеркалом у військовому камуфляжі, темній куртці та з великим тактичним рюкзаком за спиною.

Катерина Поліщук показала архівне фото Фото: Скріншот

"Рівно пʼять років як ця дівчинка поїхала на війну. 19 травня 2021 року я рушила в дорогу. І залишилась до сьогодні. 21 травня почалась моя ротація і триває досі", — написала Катерина Поліщук.

Крім того, Катерина Поліщук зізналася, що зараз воювати стало важче через байдужість суспільства, але її віра залишається стійкою.

"Стало набагато важче. Набагато. Я увійшла в війну, коли всі про неї вже забули і знову переживаю ті ж часи. Коли байдужіє нарід, а воїни втрачають надію і останні сили. Але віра стійка. Хай віра буде гранітом. Хай зросте завзяттям міць. Щоб сміло йшов я в бій, як ішли Герої за Тебе, Свята!", — доповнила Поліщук.

Також захисниця закликала підтримати донатами її підрозділ "Хижаки Висот".

