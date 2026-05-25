Известный украинский комик и ведущий уехал в Испанию

Дмитрий Белоус уехал в Испанию, где уже в начале лета планирует вернуться к стендап-деятельности. Шоумен анонсировал свое сольное выступление в Каталонии и пообещал зрителям откровенный разговор о личных медийных скандалах последнего времени.

О запланированном мероприятии Билоус сообщил на своей странице в Instagram. По словам юмориста, концерт состоится 5 июня в Барселоне. Программа будет базироваться на живой импровизации, взаимодействии с аудиторией и обсуждении резонансных инфоповодов, связанных с его именем.

"Расскажу о последних скандалах, в которые я попадал — за последние полгода их было где-то пять. Это будет очень смешно, очень провокационно. Вы почувствуете эксклюзив", — поделился комик в своей заметке.

Он отметил, что на концерте расскажет, с какой целью и как именно он оказался в Барселоне.

Кто такой Дмитрий Билоус

Дмитрий Белоус — известный украинский стендап-комик, резидент проекта "Подпольный стендап". Его комедия часто построена на глубокой иронии, жизненных историях, рефлексиях и мастерской импровизации со зрителями. До того как полностью посвятить себя комедии, он работал в ІТ-сфере.

