Відомий український комік та ведучий виїхав в Іспанію

Дмитро Білоус виїхав до Іспанії, де вже на початку літа планує повернутися до стендап-діяльності. Шоумен анонсував свій сольний виступ у Каталонії та пообіцяв глядачам відверту розмову про особисті медійні скандали останнього часу.

Про запланований захід Білоус повідомив на своїй сторінці в Instagram. За словами гумориста, концерт відбудеться 5 червня в Барселоні. Програма базуватиметься на живій імпровізації, взаємодії з аудиторією та обговоренні резонансних інфоприводів, пов'язаних із його іменем.

"Розкажу про останні скандали, в які я потрапляв — за останні пів року їх було десь п'ять. Це буде дуже смішно, дуже провокативно. Ви відчуєте ексклюзив", — поділився комік у своєму дописі.

Він зазначив, що на концерті розповість, з якою метою і як саме він опинився у Барселоні.

Хто такий Дмитро Білоус

Дмитро Білоус — відомий український стендап-комік, резидент проєкту "Підпільний стендап". Його комедія часто побудована на глибокій іронії, життєвих історіях, рефлексіях та майстерній імпровізації з глядачами. До того як повністю присвятити себе комедії, він працював в ІТ-сфері.

