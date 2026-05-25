Дочь скандальной Снежаны Егоровой разводится с мужем после 13 лет брака (фото)

Украинская телеведущая, актриса и старшая дочь скандальной Снежаны Егоровой — Анастасия (Стася) Ровинская — неожиданно объявила о разводе с мужем Ярославом после 13-ти лет брака.

Об изменениях в личной жизни многодетная звездная мама сообщила в Instagram. Что стало причиной разрыва, Ровинская не стала публично раскрывать.

Стася Ровинская разводится

"Мы больше не вместе. Благодарна за 13 лет в браке, трех замечательных детей и счастливые моменты. Лучшее впереди для нас обоих", — отметила Стася.

Звезда экрана и ее бывший избранник Ярослав знакомы со школы. Брак они заключили в начале 2014 года. Первым из детей у бывших супругов появился сын Эван, через два года — Эней, а в 2020 Стася родила дочь Эмму.

Хотя и Ровинская старается держать личное подальше от публики, время от времени она таки делилась семейными кадрами в соцсетях, показывая всех троих детей.

Відео дня

Стася Ровинская с семьей Фото: Instagram

Жизнь в США

В начале большой войны семья дочери Снежаны Егоровой выехала в США. Как объясняла Стася, ее муж уехал как многодетный отец, а семья начала жизнь за границей фактически с нуля.

В Украине Ярослав занимался бизнесом в сфере продажи электроники, но после 2022 года деятельность компании фактически остановилась. Часть продукции предприниматель передал для нужд военных.

Сама Стася после переезда в Штаты работала ассистенткой в театре SoHo Playhouse на Бродвее, а также получила сертификацию Covid-19 Officer. Позже она начала преподавать актерское мастерство украинским детям в Нью-Йорке.

Стася Ровинская с мужем Фото: Instagram

В 2023 году Ровинская призналась, что полностью прекратила общение с матерью Снежаной Егоровой, ведь не хочет поддерживать контакт с человеком, который оправдывает российскую агрессию.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Дочь скандальной телеведущей Снежаны Егоровой с мужем и тремя детьми переехала в США.

Дети Стаси Ровинской за рубежом разговаривают только на украинском языке, чтобы их не путали с россиянами.

Также Фокус писал об инциденте, с которым столкнулась Егорова в Анталии. При оформлении загранпаспортов своим младшим детям она получила отказ в обслуживании от украинского консула в Турции.