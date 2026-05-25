Донька скандальної Сніжани Єгорової розлучається з чоловіком після 13 років шлюбу (фото)

Українська телеведуча, акторка та старша донька скандальної Сніжани Єгорової — Анастасія (Стася) Ровінська — несподівано оголосила про розлучення з чоловіком Ярославом після 13-ти років шлюбу.

Про зміни в особистому житті багатодітна зіркова мама повідомила в Instagram. Що стало причиною розриву, Ровінська не стала публічно розкривати.

Стася Ровінська розлучається

"Ми більше не разом. Вдячна за 13 років в шлюбі, трьох чудових дітей і щасливі моменти. Найкраще попереду для нас обох", — зазначила Стася.

Зірка екрану та її колишній обранець Ярослав знайомі зі школи. Шлюб вони уклали на початку 2014. Першим з дітей у колишнього подружжя з'явився син Еван, через два роки — Еней, а у 2020 Стася народила доньку Емму.

Хоча й Ровінська намагається тримати особисте подалі від публіки, час від часу вона таки ділилася сімейними кадрами в соцмережах, показуючи всіх трьох дітей.

Стася Ровінська з родиною

Життя в США

На початку великої війни родина доньки Сніжани Єгорової виїхала до США. Як пояснювала Стася, її чоловік виїхав як багатодітний батько, а сім’я почала життя за кордоном фактично з нуля.

В Україні Ярослав займався бізнесом у сфері продажу електроніки, але після 2022 року діяльність компанії фактично зупинилася. Частину продукції підприємець передав для потреб військових.

Сама Стася після переїзду до Штатів працювала асистенткою у театрі SoHo Playhouse на Бродвеї, а також отримала сертифікацію Covid-19 Officer. Пізніше вона почала викладати акторську майстерність українським дітям у Нью-Йорку.

Стася Ровінська з чоловіком

У 2023 році Ровінська зізналася, що повністю припинила спілкування з матір'ю Сніжаною Єгоровою, адже не хоче підтримувати контакт з людиною, яка виправдовує російську агресію.

