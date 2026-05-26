В это трудно поверить: какие имена выбирали украинцы 100 лет назад

Вместо привычных сегодня Софий и Марков, столетия назад украинские семьи называли детей именами, которые современному поколению кажутся настоящей экзотикой. Некоторые из них звучат настолько необычно, что сегодня их вряд ли можно встретить в повседневной жизни.

Невероятную атмосферу прошлого открыла девушка Алена с ником alyona.golo, которая поделилась в своем TikTok-видео уникальными находками. Она посетила старинное кладбище в Черкасской области и зафиксировала на надгробиях имена украинцев, которые родились и жили около века назад.

Аутентичный список имен из Черкасской области

Вот какими колоритными и благозвучными именами нарекали малышей наши предки:

Женские имена: Явдоха, Явдокия, Анфися, Ярина, Пелагая, Неонила, Одарка, Устина, Афанасия, Мотря, Якилина, Оляна, Мелания, Ефимия, Текла, Охтанаска.

Мужские имена: Сисой, Афанасий, Фома, Хтодось, Ефим, Даниил, Кондрат, Григорий, Милентий, Лука, Илларион, Михей, Тихон, Мина, Костянтин.

Многие из этих имен имеют специфическое народное произношение (например Хтодось вместо Феодосий или Охтанаска), что ярко отражает тогдашнюю языковую культуру украинского села.

