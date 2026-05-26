У це важко повірити: які імена обирали українці 100 років тому

Замість звичних сьогодні Софій та Марків, століття тому українські родини називали дітей іменами, які сучасному поколінню здаються справжньою екзотикою. Деякі з них звучать настільки незвично, що сьогодні їх навряд чи можна зустріти у повсякденному житті.

Неймовірну атмосферу минулого відкрила дівчина Альона з ніком alyona.golo, яка поділилася у своєму TikTok-відео унікальними знахідками. Вона відвідала старовинне кладовище у Черкаській області та зафіксувала на надгробках імена українців, які народилися й жили близько століття тому.

Автентичний список імен із Черкащини

Ось якими колоритними та милозвучними іменами нарікали малюків наші предки:

Жіночі імена: Явдоха, Явдокія, Анфися, Ярина, Пелагая, Неоніла, Одарка, Устина, Афанасія, Мотря, Якилина, Оляна, Меланія, Єфимія, Текла, Охтанаска.

Чоловічі імена: Сисой, Панас, Хома, Хтодось, Юхим, Данило, Кіндрат, Григорій, Милентій, Лука, Іларіон, Михей, Тихон, Мина, Костянтин.

Багато з цих імен мають специфічну народну вимову (як-от Хтодось замість Феодосій чи Охтанаска), що яскраво відображає тогочасну мовну культуру українського села.

