6 самых известных рыжих звезд, прославившихся благодаря цвету волос (фото)

Люди с натуральным рыжим цветом волос — это настоящее природное чудо. По статистике, они составляют всего 1-2% от всего населения планеты. Эта уникальность обусловлена редкой мутацией гена MC1R. В давние времена вокруг рыжеволосых бушевали суеверия: их считали то колдунами, то любимцами богов. Однако сегодня, в XXI веке, рыжий цвет — это синоним харизмы, страсти, уникального стиля и невероятного магнетизма.

26 мая мир отмечает один из самых ярких и необычных праздников — День рыжих (Redhead Day). Многие мировые звезды сделали свой огненный оттенок волос главной визитной карточкой, которая проложила им путь к всемирной славе и любви миллионов. Без них мировой кинематограф и музыка потеряли бы половину своих самых ярких красок. Фокус собрал для вас истории самых известных рыжих знаменитостей, которые доказали, что огненный цвет — это настоящая суперсила.

Николь Кидман

Сегодня мы привыкли видеть Николь Кидман с изысканным блондом, но в начале своей головокружительной карьеры в Австралии и первых голливудских лентах (например, "Дни грома" или "За что стоит умереть") она покорила зрителей копной непослушных, ярко-рыжих вьющихся волос. Именно этот мятежный, естественный образ вместе с фарфоровой кожей заворожил режиссеров и, конечно, ее первого мужа Тома Круза. Несмотря на эксперименты с прическами, для многих фанатов Николь навсегда остается той самой огненной австралийской нимфой.

Відео дня

Рудая Николь Кидман Фото: Instagram

Джулия Робертс

Была бы культовая лента "Красотка" (Pretty Woman) настолько магической, если бы главная героиня Вивиан не имела своих роскошных каштаново-рыжих волос? Вряд ли. Образ Джулии Робертс с пышными огненными прядями стал символом женственности и свободы 90-х годов. Хотя актриса часто меняла цвет для разных ролей, именно возвращение к теплым рыжим и медным оттенкам всегда вызывает наибольший восторг у ее поклонников.

Рыжая Джулия Робертс в фильме "Красотка" Фото: Скриншот

Эмма Стоун

Ирония судьбы: одна из самых главных рыжеволосых красавиц современного кино, лауреат премии "Оскар" Эмма Стоун, на самом деле... натуральная блондинка! В начале карьеры продюсеры видели в ней лишь "очередную милую девушку из соседнего двора". Все изменилось, когда для роли в комедии "Суперперцы" режиссер Джадд Апатоу предложил ей покраситься в рыжий. Это было стопроцентное попадание. Медный цвет идеально подчеркнул ее огромные зеленые глаза и экспрессивную мимику. С тех пор рыжий стал ее визитной карточкой, которая принесла ей роли в "Ла-Ла Ленде", "Бедных-несчастных" и статус иконы стиля.

Руда Эмма Стоун Фото: кадр з фільму

Джулианна Мур

В отличие от многих коллег, Джулианна Мур — обладательница роскошных натуральных рыжих волос. В детстве ее часто дразнили из-за веснушек и цвета головы (она даже написала об этом серию детских книг "Весенняя клубника"). Однако во взрослом возрасте Мур превратила это в свой главный козырь. Она принципиально не закрашивает седину в радикальные другие цвета, оставаясь верной своему естественному оттенку, который невероятно подходит к ее драматическому актерскому таланту.

Рыжая Джулианна Мур Фото: Instagram

Эд Ширан

Когда речь заходит о современной поп-музыке и рыжем цвете, первым на ум приходит Эд Ширан. Британский певец никогда не имел внешности классического голливудского мачо, и в детстве также страдал от насмешек одноклассников. Но именно его искренность, простой мальчишеский образ и ярко-рыжая шевелюра сделали его узнаваемым в любом уголке планеты. Эд неоднократно заявлял, что рыжие волосы помогли ему выделиться на фоне тысяч других начинающих музыкантов. Сегодня он — один из самых богатых и успешных артистов мира, который доказал: уникальность дороже стандартов.

Эд Ширан Фото: Instagram

Руперт Гринт

Говоря о рыжих, невозможно обойти семью Уизли из магической вселенной Гарри Поттера. Руперт Гринт, сыгравший Рона, стал олицетворением добродушного, верного и немного неуклюжего рыжего парня. Его персонаж научил целое поколение подростков гордиться своими яркими волосами. Для миллионов людей во всем мире Руперт остается главным "рыжим символом" фэнтези-кинематографа.

Руперт Грин в фильме о Гарри Поттере Фото: кадр з фільму

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Николь Кидман и Бейонсе нарушили важное правило Met Gala.

Джулианна Мур показала редкие кадры дочери.

Кроме того, пчела едва не ужалила Эмму Стоун на красной дорожке в Каннах.