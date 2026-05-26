6 самых известных рыжих звезд, прославившихся благодаря цвету волос (фото)
Люди с натуральным рыжим цветом волос — это настоящее природное чудо. По статистике, они составляют всего 1-2% от всего населения планеты. Эта уникальность обусловлена редкой мутацией гена MC1R. В давние времена вокруг рыжеволосых бушевали суеверия: их считали то колдунами, то любимцами богов. Однако сегодня, в XXI веке, рыжий цвет — это синоним харизмы, страсти, уникального стиля и невероятного магнетизма.
26 мая мир отмечает один из самых ярких и необычных праздников — День рыжих (Redhead Day). Многие мировые звезды сделали свой огненный оттенок волос главной визитной карточкой, которая проложила им путь к всемирной славе и любви миллионов. Без них мировой кинематограф и музыка потеряли бы половину своих самых ярких красок. Фокус собрал для вас истории самых известных рыжих знаменитостей, которые доказали, что огненный цвет — это настоящая суперсила.
Николь Кидман
Сегодня мы привыкли видеть Николь Кидман с изысканным блондом, но в начале своей головокружительной карьеры в Австралии и первых голливудских лентах (например, "Дни грома" или "За что стоит умереть") она покорила зрителей копной непослушных, ярко-рыжих вьющихся волос. Именно этот мятежный, естественный образ вместе с фарфоровой кожей заворожил режиссеров и, конечно, ее первого мужа Тома Круза. Несмотря на эксперименты с прическами, для многих фанатов Николь навсегда остается той самой огненной австралийской нимфой.
Джулия Робертс
Была бы культовая лента "Красотка" (Pretty Woman) настолько магической, если бы главная героиня Вивиан не имела своих роскошных каштаново-рыжих волос? Вряд ли. Образ Джулии Робертс с пышными огненными прядями стал символом женственности и свободы 90-х годов. Хотя актриса часто меняла цвет для разных ролей, именно возвращение к теплым рыжим и медным оттенкам всегда вызывает наибольший восторг у ее поклонников.
Эмма Стоун
Ирония судьбы: одна из самых главных рыжеволосых красавиц современного кино, лауреат премии "Оскар" Эмма Стоун, на самом деле... натуральная блондинка! В начале карьеры продюсеры видели в ней лишь "очередную милую девушку из соседнего двора". Все изменилось, когда для роли в комедии "Суперперцы" режиссер Джадд Апатоу предложил ей покраситься в рыжий. Это было стопроцентное попадание. Медный цвет идеально подчеркнул ее огромные зеленые глаза и экспрессивную мимику. С тех пор рыжий стал ее визитной карточкой, которая принесла ей роли в "Ла-Ла Ленде", "Бедных-несчастных" и статус иконы стиля.
Джулианна Мур
В отличие от многих коллег, Джулианна Мур — обладательница роскошных натуральных рыжих волос. В детстве ее часто дразнили из-за веснушек и цвета головы (она даже написала об этом серию детских книг "Весенняя клубника"). Однако во взрослом возрасте Мур превратила это в свой главный козырь. Она принципиально не закрашивает седину в радикальные другие цвета, оставаясь верной своему естественному оттенку, который невероятно подходит к ее драматическому актерскому таланту.
Эд Ширан
Когда речь заходит о современной поп-музыке и рыжем цвете, первым на ум приходит Эд Ширан. Британский певец никогда не имел внешности классического голливудского мачо, и в детстве также страдал от насмешек одноклассников. Но именно его искренность, простой мальчишеский образ и ярко-рыжая шевелюра сделали его узнаваемым в любом уголке планеты. Эд неоднократно заявлял, что рыжие волосы помогли ему выделиться на фоне тысяч других начинающих музыкантов. Сегодня он — один из самых богатых и успешных артистов мира, который доказал: уникальность дороже стандартов.
Руперт Гринт
Говоря о рыжих, невозможно обойти семью Уизли из магической вселенной Гарри Поттера. Руперт Гринт, сыгравший Рона, стал олицетворением добродушного, верного и немного неуклюжего рыжего парня. Его персонаж научил целое поколение подростков гордиться своими яркими волосами. Для миллионов людей во всем мире Руперт остается главным "рыжим символом" фэнтези-кинематографа.
