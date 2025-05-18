Пчела чуть не ужалила Эмму Стоун на красной дорожке в Каннах (фото, видео)

36-летняя двукратная обладательница премии "Оскар" Эмма Стоун оказалась в центре мировых таблоидов после курьеза на красной дорожке Каннского кинофестиваля. Когда звезда красной дорожке перед премьерой фильма "Эддингтон" позировала со своими коллегами, ее атаковала пчела.

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Об этом пишет Fox News.

Когда актриса улыбалась публике в компании Педро Паскаля, Остина Батлера и других знаменитостей, к ней подлетело насекомое. На кадрах, облетевших соцсети, видно, как она пытается увернуться от пчелы. Мужчины-актеры начали контратаковать: Батлер дул на пчелу и отгонял, а Паскаль пытался защитить Стоун от атаки. В конце концов насекомое улетело прочь, никого не ужалив, но изрядно одних напугав, других – повеселив. В какой-то момент Паскаль засмеялся над ситуацией, в то время как Стоун цеплялась за его костюм и галстук, пытаясь уйти от столкновения с непрошенной гостьей.

Видео с пчелой и Эммой Стоун стало вирусным

Несмотря на казус, Стоун выглядела на публике очень эффектно. На ней было белое шелковое креповое платье без рукавов с легким шелковым атласным асимметричным нагрудником с верхней строчкой от Louis Vuitton и белые атласные босоножки Gala.

Что касается украшений, то она остановила свой выбор на коллекции Louis Vuitton High Jewelry Awakened Hands, Awakened Minds. На ней были серьги Seduction из этой коллекции с двумя изумрудами восьмиугольной огранки и кольцо Phenomenal Ring с одним бриллиантом LV Monogram Star-cut.

Пчела повеселила Педро Паскаля Фото: Getty

Стоун появлялась в многочисленных кампаниях Louis Vuitton на протяжении многих лет, рекламируя сумки и одежду. Стоун также часто носит Vuitton на красной дорожке, в том числе на церемонии вручения премии "Оскар" в марте.

Фильм A24 "Эддингтон", где Эмма сыграла главную роль, фокусируется на психике пандемии в США, показывая начало вражды в маленьком городке, которая разрастается, охватывая общенациональные события, включая обязательный масочный режим, смерть Джорджа Флойда и разделение на правых и левых.

Пчела – не первый конфуз актрисы на виду у миллионов зрителей. Во время получения премии "Оскар" в прошлом году на ее платье от Louis Vuitton разошлась молния. Неловкую ситуацию Эмма даже не пыталась скрыть от зрителей.

Актриса не растерялась и остроумно отшутилась, "обвинив" в ситуации своего коллегу Райана Гослинга. Дело в том, что незадолго до оглашения победительницы в категории "Лучшая актриса" Гослинг выступал на сцене с впечатляющим перформансом Кена из фильма "Барби". Он спел свою уже культовую песню "I'm Just Ken", спровоцировав неустанный смех в зале.

"О Боже, мое платье порвано. Думаю, это произошло во время I'm Just Ken. Я почти уверена в этом", — сказала Эмма.

Ранее Фокус писал, что бывшая девушка российского олигарха Александра Лебедева вышла на красную дорожку в Каннах с украинцем.