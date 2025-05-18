Бджола ледь не вжалила Емму Стоун на червоній доріжці в Каннах (фото, відео)

36-річна дворазова володарка премії "Оскар" Емма Стоун опинилася в центрі світових таблоїдів після курйозу на червоній доріжці Каннського кінофестивалю. Коли зірка на червоній доріжці перед прем'єрою фільму "Еддінгтон" позувала зі своїми колегами, її атакувала бджола.

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Про це пише Fox News.

Коли актриса посміхалася публіці в компанії Педро Паскаля, Остіна Батлера та інших знаменитостей, до неї підлетіла комаха. На кадрах, що облетіли соцмережі, видно, як вона намагається ухилитися від бджоли. Чоловіки-актори почали контратакувати: Батлер дув на бджолу і відганяв, а Паскаль намагався захистити Стоун від атаки. Зрештою комаха полетіла геть, нікого не вжаливши, але неабияк одних налякавши, інших – повеселивши. У якийсь момент Паскаль засміявся над ситуацією, тоді як Стоун чіплялася за його костюм і краватку, намагаючись уникнути зіткнення з непроханою гостею.

Відео з бджолою та Еммою Стоун стало вірусним

Незважаючи на казус, Стоун мала на публіці дуже ефектний вигляд. На ній була біла шовкова крепова сукня без рукавів з легким шовковим атласним асиметричним нагрудником з верхнім рядком від Louis Vuitton і білі атласні босоніжки Gala.

Що стосується прикрас, то вона зупинила свій вибір на колекції Louis Vuitton High Jewelry Awakened Hands, Awakened Minds. На ній були сережки Seduction з цієї колекції з двома смарагдами восьмикутного ограновування і каблучка Phenomenal Ring з одним діамантом LV Monogram Star-cut.

Бджола повеселила Педро Паскаля Фото: Getty

Стоун з'являлася в численних кампаніях Louis Vuitton протягом багатьох років, рекламуючи сумки та одяг. Стоун також часто носить Vuitton на червоній доріжці, зокрема на церемонії вручення премії "Оскар" у березні.

Фільм A24 "Еддінгтон", де Емма зіграла головну роль, фокусується на психіці пандемії у США, показуючи початок ворожнечі в маленькому містечку, що розростається, охоплюючи загальнонаціональні події, включно з обов'язковим масковим режимом, смертю Джорджа Флойда і поділом на правих і лівих.

Бджола – не перший конфуз актриси на очах у мільйонів глядачів. Під час отримання премії "Оскар" минулого року на її сукні від Louis Vuitton розійшлася блискавка. Незручну ситуацію Емма навіть не намагалася приховати від глядачів.

Акторка не розгубилася і дотепно віджартувалася, "звинувативши" в ситуації свого колегу Раяна Гослінга. Річ у тім, що незадовго до оголошення переможниці в категорії "Найкраща акторка" Гослінг виступав на сцені з вражаючим перформансом Кена з фільму "Барбі". Він заспівав свою вже культову пісню I'm Just Ken, спровокувавши невпинний сміх у залі.

"О Боже, моя сукня порвана. Думаю, це сталося під час "I'm Just Ken". Я майже впевнена в цьому", – сказала Емма.

Раніше Фокус писав, що колишня дівчина російського олігарха Олександра Лебедєва вийшла на червону доріжку в Каннах з українцем.