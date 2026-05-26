6 найвідоміших рудих зірок, які прославились завдяки кольору волосся (фото)

Люди з натуральним рудим кольором волосся — це справжнє природне диво. За статистикою, вони становлять лише 1–2% від усього населення планети. Ця унікальність зумовлена рідкісною мутацією гена MC1R. У давні часи навколо рудоволосих вирували забобони: їх вважали то чаклунами, то улюбленцями богів. Проте сьогодні, у XXI столітті, рудий колір — це синонім харизми, пристрасті, унікального стилю та неймовірного магнетизму.

26 травня світ відзначає одне з найяскравіших та найнезвичніших свят — День рудих (Redhead Day). Багато світових зірок зробили свій вогняний відтінок волосся головною візитівкою, яка проклала їм шлях до всесвітньої слави та любові мільйонів. Без них світовий кінематограф та музика втратили б половину своїх найяскравіших фарб. Фокус зібрав для вас історії найвідоміших рудих знаменитостей, які довели, що вогняний колір — це справжнє суперсила.

Ніколь Кідман

Сьогодні ми звикли бачити Ніколь Кідман із вишуканим блондом, але на початку своєї запаморочливої кар'єри в Австралії та перших голлівудських стрічках (як-от "Дні грому" чи "За що варто померти") вона підкорила глядачів копицею неслухняного, яскраво-рудого кучерявого волосся. Саме цей бунтівний, природний образ разом із порцеляновою шкірою заворожив режисерів і, звісно, її першого чоловіка Тома Круза. Попри експерименти із зачісками, для багатьох фанатів Ніколь назавжди залишається тією самою вогняною австралійською німфою.

Руда Ніколь Кідман Фото: Instagram

Джулія Робертс

Чи була б культова стрічка "Красуня" (Pretty Woman) настільки магічною, якби головна героїня Вівіан не мала свого розкішного каштаново-рудого волосся? Навряд чи. Образ Джулії Робертс із пишними вогняними пасмами став символом жіночності та свободи 90-х років. Хоча акторка часто змінювала колір для різних ролей, саме повернення до теплих рудих та мідних відтінків завжди викликає найбільший захват у її шанувальників.

Руда Джулія Робертс у фільмі "Красуня" Фото: Скриншот

Емма Стоун

Іронія долі: одна з найголовніших рудоволосих красунь сучасного кіно, лауреатка премії "Оскар" Емма Стоун, насправді… натуральна блондинка! На початку кар'єри продюсери бачили в ній лише "чергову милу дівчину з сусіднього двору". Усе змінилося, коли для ролі в комедії "Суперперці" режисер Джадд Апатоу запропонував їй пофарбуватися в рудий. Це було стовідсоткове влучання. Мідний колір ідеально підкреслив її величезні зелені очі та експресивну міміку. Відтоді рудий став її візитівкою, яка принесла їй ролі в "Ла-Ла Ленді", "Бідних-нещасних" та статус ікони стилю.

Руда Емма Стоун Фото: кадр з фільму

Джуліанна Мур

На відміну від багатьох колег, Джуліанна Мур — володарка розкішного натурального рудого волосся. У дитинстві її часто дражнили через ластовиння та колір голови (вона навіть написала про це серію дитячих книг "Веснянкова полуниця"). Проте в дорослому віці Мур перетворила це на свій головний козир. Вона принципово не зафарбовує сивину в радикальні інші кольори, залишаючись вірною своєму природному відтінку, який неймовірно пасує до її драматичного акторського таланту.

Руда Джуліанна Мур Фото: Instagram

Ед Ширан

Коли мова заходить про сучасну поп-музику та рудий колір, першим на думку спадає Ед Ширан. Британський співак ніколи не мав зовнішності класичного голлівудського мачо, і в дитинстві також страждав від кпинів однокласників. Але саме його щирість, простий хлопецький образ та яскраво-руда шевелюра зробили його впізнаваним у будь-якому куточку планети. Ед неодноразово заявляв, що руде волосся допомогло йому виділитися на тлі тисяч інших музикантів-початківців. Сьогодні він — один із найбагатших та найуспішніших артистів світу, який довів: унікальність дорожча за стандарти.

Ед Ширан Фото: Instagram

Руперт Грінт

Говорячи про рудих, неможливо оминути родину Візлі з магічного всесвіту Гаррі Поттера. Руперт Грінт, який зіграв Рона, став уособленням добродушного, вірного та трішки незграбного рудого хлопця. Його персонаж навчив ціле покоління підлітків пишатися своїм яскравим волоссям. Для мільйонів людей у всьому світі Руперт залишається головним "рудим символом" фентезі-кінематографа.

Руперт Грін у фільмі про Гаррі Поттера Фото: кадр з фільму

