"Ты — свинья": немец оскорбил беженок, которые разговаривали на русском (фото)

Украинка, которую зовут Виктория, рассказала о неприятном инциденте в мюнхенском метро. Когда она разговаривала с дочкой на русском языке, в беседу вдруг вмешался немец.

Виктория вместе со взрослой дочерью решила покинуть Украину еще в 2025 году. Она упаковала вещи, уволилась с работы и уехала в неизвестность. Некоторое время беженки жили в распределительном лагере, а потом переехали в отдельное жилье. Хотя первый этап адаптации уже прошел, они до сих пор попадают в странные ситуации. Одна из таких случилась в тамошнем метро. О чем именно речь, — узнавайте в материале Фокуса.

Случай в метро

Украинки не без смеха вспомнили историю, когда немец в общественном транспорте подслушал их с дочкой разговор и спросил: "Вы — русские?". Как оказалось, он мог отличить два языка на слух.

"Сегодня дедушка, немец, назвал меня русской свиньей. Как так получилось? Мы сидим в метро, разговариваем. Дедушка решил поднять языковой вопрос. Говорит: "Вы — русские?". Отвечаем: "Нет, мы из Украины". Он говорит: "Нет, я учился в Киево-Могилянской академии, и могу отличить русский язык от украинского". И поэтому: "Ты и ты — русская свинья". Расстроился и ушел", — рассказывает беженка.

Женщина отметила, что в ответ она только засмеялась — у нее не было ни капли обиды или агрессии.

"Все с тобой ясно, дедушка"

"Я сначала пыталась объяснить, что у нас в стране есть этот диалект региональный. Он что-то там начал болтать. Я поняла: все с тобой ясно, дедушка. Но смысл то в другом, что даже в Германии языковой вопрос на повестке дня. То, что Украину заселяют индусами и скоро индусы будут учить украинский язык, — это вообще никого не волнует. Но ладно, не будем", — подытожила она.

Как оказалось, зрители неожиданно стали на сторону немца: "Дед молодец", "Дедушке респект и уважение", "Я тоже расстроилась, что вы так и ничего не поняли", "Я за деда", "Дай Бог деду здоровья и долголетия".

"Сколько же злых людей, страшно! Главное, что вы позитивные!" — написала на русском языке женщина, которую зовут Марина Павлова.

