"Ти – свиня": німець образив біженок, які розмовляли російською (фото)

Українка, яку звуть Вікторія, розповіла про неприємний інцидент в мюнхенському метро. Коли вона розмовляла з донькою російською мовою, в бесіду раптом втрутився німець.

Вікторія разом з дорослою донькою вирішила покинути Україну ще у 2025 році. Вона спакувала речі, звільнилась з роботи й поїхала у невідомість. Певний час біженки жили в розподільчому таборі, а дале переїхали в окреме житло. Хоч перший етап адаптації вже минув, вони досі потрапляють в дивні ситуації. Одна з таких трапилась у тамтешньому метро. Про що саме мова, – дізнавайтесь у матеріалі Фокусу.

Випадок в метро

Українки не без сміху пригадали історію, коли німець в громадському транспорті підслухав їхню з донькою розмову й запитав: "Ви – росіяни?". Як виявилось, він міг відрізнити дві мови на слух.

"Сьогодні дідусь, німець, назвав мене російською свинею. Як так вийшло? Ми сидимо в метро, балакаємо. Дідусь вирішив підняти мовне питання. Каже: "Ви – росіяни?". Відповідаємо: "Ні, ми з України". Він каже: "Ні, я навчався у Києво-Могилянській академії, і можу відрізнити російську мову від української". І тому: "Ти і ти – російська свиня". Засмутився і пішов", – розповідає біженка.

Жінка зазначила, що у відповідь вона тільки засміялася – у неї не було ані каплі образи чи агресії.

"Все з тобою ясно, дідусь"

"Я спочатку намагалась пояснити, що в нас в країні є оцей діалект регіональний. Він щось там почав базікати. Я зрозуміла: все з тобою ясно, дідусь. Але сенс то в іншому, що навіть у Німеччині мовне питання на порядку денному. Те, що Україну заселяють індусами і скоро індуси будуть вчити українську мову, – це взагалі нікого не хвилює. Але гаразд, не будемо", – підсумувала вона.

Фото: TikTok

Як виявилось, глядачі несподівано стали на бік німця: "Дідо молодець", "Дідусю респект і повага", "Я теж засмутилася, що ви так і нічого не зрозуміли", "Я за діда", "Дай Бог дідові здоров'я та довголіття".

"Скільки ж злих людей, страшно! Головне, що ви позитивні!" – написала російською мовою жінка, яку звуть Марина Павлова.

