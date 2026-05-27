29-летняя Белла Хадид засветила фигуру в купальнике (фото)

Всемирно известная супермодель Белла Хадид продемонстрировала свою фигуру в купальнике и бикини во время отдыха на яхте в Сен-Тропе. 29-летняя звезда, которая недавно вернулась к статусу одинокой девушки, наслаждается жизнью на юге Франции после яркого появления на Каннском кинофестивале.

С момента своего приезда на Французскую Ривьеру несколько недель назад, Белла не перестает поражать поклонников своими смелыми образами. На этот раз выбор модели пал на коричневый сплошной купальник, пишет The Sun.

Белла Хадид во Франции Фото: Backgrid

Однако на этом "ангел" Victoria's Secret не остановилась. Нежась под солнцем на борту роскошной яхты, она переоделась в крошечное бикини со стрингами. Миниатюрный костюм идеально подчеркнул ее длинные ноги и подтянутый живот.

Белла Хадид во Франции Фото: Backgrid

Белла выглядела счастливой и полностью расслабленной, наслаждаясь французскими каникулами. Сейчас модель восстанавливает силы после насыщенных дней в Каннах, где на прошлой неделе ее заметили в компании других мировых звезд первой величины.

Новый этап после громкого разрыва

Сейчас Хадид активно привыкает к холостяцкой жизни. В начале этого года она рассталась со своим бойфрендом, 36-летней звездой родео Аданом Бануэлосом, после двух лет отношений. Роман с профессиональным всадником окончательно завершился в январе после нескольких напряженных месяцев.

"Белла делает все возможное, чтобы оставаться на позитиве и отвлекаться после разрыва", — поделился тогда источник с изданием ET. — "Она загружает себя работой и проводит время с близкими друзьями. Она все еще эмоционально переживает это расставание, ведь отношения были очень серьезными".

Другой инсайдер рассказал изданию Page Six, что роман Беллы и Адана в течение этих двух лет был достаточно "бурным" — пара постоянно расходилась и сходилась снова. Напомним, первые слухи об их романе появились в 2023 году, а уже в следующем году влюбленные официально подтвердили свои отношения.

