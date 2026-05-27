29-річна Белла Хадід засвітила фігуру в купальнику (фото)

Всесвітньо відома супермодель Белла Хадід продемонструвала свою фігуру в купальнику та бікіні під час відпочинку на яхті в Сен-Тропе. 29-річна зірка, яка нещодавно повернулася до статусу самотньої дівчини, насолоджується життям на півдні Франції після яскравої появи на Каннському кінофестивалі.

З моменту свого приїзду на Французьку Рів'єру кілька тижнів тому, Белла не перестає вражати шанувальників своїми сміливими образами. Цього разу вибір моделі впав на коричневий суцільний купальник, пише The Sun.

Белла Хадід у Франції Фото: Backgrid

Проте на цьому "ангел" Victoria’s Secret не зупинилася. Ніжачись під сонцем на борту розкішної яхти, вона перевдяглася в крихітне бікіні зі стрінгами. Мініатюрний костюм ідеально підкреслив її довгі ноги та підтягнутий живіт.

Белла Хадід у Франції Фото: Backgrid

Белла виглядала щасливою та повністю розслабленою, насолоджуючись французькими канікулами. Наразі модель відновлює сили після насичених днів у Каннах, де минулого тижня її помітили в компанії інших світових зірок першої величини.

Новий етап після гучного розриву

Зараз Хадід активно звикає до холостяцького життя. На початку цього року вона розійшлася зі своїм бойфрендом, 36-річною зіркою родео Аданом Бануелосом, після двох років стосунків. Роман із професійним вершником остаточно завершився в січні після кількох напружених місяців.

"Белла робить усе можливе, щоб залишатися на позитиві та відволікатися після розриву", — поділилося тоді джерело з виданням ET. — "Вона завантажує себе роботою та проводить час із близькими друзями. Вона все ще емоційно переживає це розставання, адже стосунки були дуже серйозними".

Інший інсайдер розповів виданню Page Six, що роман Белли та Адана протягом цих двох років був досить "бурхливим" — пара постійно розходилася та сходилася знову. Нагадаємо, перші чутки про їхній роман з'явилися у 2023 році, а вже наступного року закохані офіційно підтвердили свої стосунки.

