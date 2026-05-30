Украинка сбежала из Польши в Португалию и рассказала, где лучше жить (видео)

Переезд в новую страну всегда становится поводом для сравнения и переоценки предыдущего опыта эмиграции. Каждый уголок Европы имеет свои уникальные особенности, которые непосредственно влияют на ежедневный комфорт, эмоциональное состояние и качество жизни.

Своими наблюдениями поделилась украинка Дарья (в сети под ником darina.shh), которая два месяца назад переехала в Португалию из Польши. Девушка выделила 6 главных преимуществ, которые заметила на новом месте.

Воздух и природа

По словам Дарьи, во время проживания в Польше ей очень не хватало зелени и свежего воздуха. В Португалии же этой проблемы нет — окружающая природа позволяет по-настоящему наслаждаться каждым днем и получать максимальное удовольствие от среды.

Стоимость жизни

Вопрос финансов всегда актуален для экспатов. Украинка отмечает, что жилье в Португалии стоит дорого, как и везде на европейском пространстве.

"Но на все остальное мы тратим не больше, чем в Варшаве. При этом получаем гораздо больше положительных эмоций и удовольствия", — делится Дарья.

Доброжелательные и открытые люди

Местное население поразило девушку своей искренностью и вежливостью. Португальцы всегда готовы прийти на помощь и обожают легкие разговоры (small talks). Более того, в первые месяцы после переезда местные жители часто поздравляли новую соседку с новосельем.

Высокое качество продуктов

Гастрономическая составляющая Португалии оказалась значительно ближе украинцам. Дарья отмечает очень вкусную свежую рыбу, а также качественные овощи и фрукты. Питание здесь приносит значительно больше удовольствия, чем во время жизни в Польше.

Особый формат досуга

Смена локации кардинально повлияла на то, как пара проводит свободное время. Если в Варшаве отдых преимущественно ограничивался походами в кафе, рестораны, торговые центры или же путешествиями, то в Португалии все иначе. Теперь им достаточно всего 5 минут, чтобы спуститься к океану. Такой формат времяпрепровождения Дарья сравнивает с Одессой.

Внутреннее спокойствие и энергия

Главное, что подарила Португалия после переезда — это отсутствие лишнего стресса и дополнительного напряжения. Дни проходят спокойно и размеренно, благодаря чему у пары появилось гораздо больше жизненной энергии и сил.

